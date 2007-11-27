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    27 ноября 2007

    ExtremeZ-IP 5.1.1 — AFP-сервер для Windows с поддержкой Leopard:

    22:45

    Scythe анонсирует универсальную панель Conpane 1.2:

    22:10

    Утилиты: FastStone Capture v.5.9:

    19:00

    Чистильщики: Advanced Uninstaller PRO v.8.5.2:

    18:35

    Walton Chaintech выпускает системы охлаждения памяти Cool It Smart:

    18:17

    Утилиты: Weather Alarm Clock v.3.2:

    18:10

    Compiano: немного музыки, немного компьютера…:

    17:57

    Запись: Burn4Free v.3.8.0.0:

    17:45

    Мультимедиа: Konvertor v.3.60.4:

    17:20

    Мультимедиа: MagicScore Maestro/Classic v.5.320:

    16:55

    Графика: StudioLine Photo Basic v.3.50.4:

    16:30

    Apple рассмотрит проблемы в работе HDD MacBook:

    16:17

    ABIT IX48-MAX: одна из первых плат на не анонсированном пока чипсете Intel X48:

    16:06

    FTP-клиенты: FileZilla v.3.0.4:

    16:05

    Общение в сети: Gizmo v.4.0.0.322:

    15:40

    Утилиты: DeviceLock v.6.2 Build 11495:

    15:15

    Интернет и сети: Hamachi v.1.0.2.4:

    14:50

    Веб-браузеры: K-Meleon v.1.1.3:

    14:25

    Интернет и сети: Ashampoo ClipFinder v.1.25:

    14:00

    Почтовые клиенты и фильтры: FreePOPs v.0.2.6:

    13:35

    Чистильщики: CCleaner Portable v.2.03:

    13:10

    Новые жесткие диски Fujitsu MHZ2 BH форм-фактора 2,5" вмещают до 320 ГБ:

    13:04

    Утилиты: RegToy v.0.5.4.2:

    12:45

    Одни арабы инвестируют в AMD, другие предпочитают Sony:

    12:33

    Кодеки: XP Codec Pack v.2.3.2:

    12:20

    Графика: TwistedBrush v.14.4:

    11:55

    Интернет и сети: NetSetMan v.2.4.1:

    11:30

    Общение в сети: Pidgin v.2.3.0:

    11:05

    Диспетчеры закачек: Free Download Manager v.2.5 Build 729:

    10:40

    Чистильщики: CCleaner v.2.03:

    10:15

    Запись: Ashampoo Burning Studio v.7.20 Final:

    09:50

    Медиаплееры: KMPlayer v.2.9.3.1417 Beta:

    09:25

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.2.0.0.10 Final:

    09:05

    Первые тесты трёхъядерного CPU AMD Phenom X3:

    09:05

    Диагностика: CrystalDMI v.1.0.1b:

    08:45

    Mtron выпускает MOBI — производительный SSD-накопитель для массового рынка:

    08:43

    Тестовые приложения: CrystalDiskMark v.1.0.5a:

    08:30

    Диагностика: Gigabyte EasyTune5 Pro v.B07.1101.1:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 27 ноября):

    08:00

    Rambus предложит память с пропускной способностью 1 ТБ/с:

    07:53

    A-DATA представила низкопрофильную память DDR2 667 VLP R-DIMM:

    07:51

    SC240M — "полностью запечатанный" ПК:

    03:17

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