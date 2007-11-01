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    1 ноября 2007

    iTunes 7.5 появится на следующей неделе?:

    23:58

    HotBrick выпускает аппаратный межсетевой экран 401 VPN X/2:

    23:35

    Intel представила семь новых процессоров семейства Intel Itanium:

    23:24

    Обнаружен троян для Mac OS X:

    22:08

    Apple разрешила использование Leopard Server в виртуальных машинах:

    20:58

    Qimonda начинает поставки первых образцов памяти GDDR5 плотностью 512 Мбит:

    19:16

    Apple обновила MacBook:

    19:14

    Buffalo DVSM - XE1219FB: привод с уникальной скоростной характеристикой:

    19:07

    Palit 8500GT Super+1GB: когда памяти вчетверо больше, чем нужно:

    19:01

    Thermalright: система охлаждения для NVIDIA GeForce 8800GT:

    18:37

    Мультимедиа: Konvertor v.3.60 Beta 2:

    17:20

    Мультимедиа: KoolMoves v.6.2.0:

    16:55

    Диагностика: Belarc Advisor v.7.2.22.0:

    16:30

    Почтовые клиенты и фильтры: Becky! Internet Mail v.2.42.00:

    16:05

    Резервное копирование: JaBack v.7.41:

    15:40

    Медиаплееры: Miro v.0.9.9.9:

    15:15

    Мультимедиа: YamiPod v.1.7 Beta 2:

    14:50

    Мультимедиа: FreeRIP MP3 v.3.04:

    14:25

    В IBM разработана новая технология повторного использования кремниевых пластин:

    14:12

    Антивирусы: F-Prot v.6.0.8.0:

    14:00

    Почтовые клиенты и фильтры: The Bat! v.3.99.29:

    13:35

    Мультимедиа: MP3tag v.2.39d Beta:

    13:10

    Samsung обнародует планы по выпуску OLED-дисплеев: 21" - в 2009-м:

    13:05

    Интернет и сети: Alchemy Remote Control PRO v.3.3:

    12:45

    Leopard принесет Apple в текущем квартале дополнительно $92 млн.:

    12:39

    Безопасность: Malwarebytes' Anti-Malware v.0.69 Beta:

    12:20

    Медиаплееры: Spider Player Basic v.2.1 RC2:

    11:55

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.0.21:

    11:30

    HP TouchSmart IQ775 PC – домашний ПК класса «все одном» с сенсорным экраном:

    11:25

    Fujitsu выпустила ScanSnap S300 — самый маленький цветной сканер с автоподачей:

    11:17

    Диспетчеры закачек: Orbit Downloader v.2.4.1:

    11:05

    Медиаплееры: GOM Player v.2.1.8.3681 Beta:

    10:40

    Canon UK отзывает из продажи камеры EOS-1D Mark III:

    10:15

    Чистильщики: Cleanup Assistant v.1.1.101:

    10:15

    Мультимедиа: cPicture LE v.1.6.12.8:

    09:50

    Графика: Picasa2 v.2.7 Build 37.36:

    09:25

    Утилиты: Karen's Computer Profiler v.2.5.3:

    09:05

    Настройщики: MagicTweak v.4.11:

    08:45

    LiveDictionary может работать в Leopard:

    08:37

    FTP-клиенты: FileZilla v.3.0.3 RC1:

    08:30

    Мультимедийное трио мониторов Samsung: SyncMaster 920BM, 920WM и 2220WM:

    08:30

    Медиаплееры: Songbird v.0.3:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 1 ноября):

    08:00

    SPARKLE Calibre P888: одна из быстрейших GeForce 8800GT:

    07:43

    Фото дня: процессор Phenom Х4 9600:

    07:15

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