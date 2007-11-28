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    28 ноября 2007

    Google Gadgets теперь могут работать в Mac OS X:

    23:47

    Спецификации и данные о совместимости c 8800GT и HD 3870 кулера Thermaltake DuOrb:

    23:12

    Слайды с презентации Rambus Terabyte Bandwidth Initiative:

    22:48

    Поставки Radeon HD 3870 станут массовыми уже на следующей неделе:

    19:00

    NetLogic Microsystems и TSMC применят 55-нм техпроцесс для выпуска процессоров, «использующих знания»:

    18:19

    GlacialTech выпускает кулеры IGLOO 5750 PWM и IGLOO 5750 Silent с двумя вентиляторами:

    18:03

    Toshiba пополняет ассортимент «автомобильных винчестеров» 80-ГБ моделями:

    17:37

    M-Audio Fast Track Ultra — USB2.0 звуковой интерфейс 6х6, включая четыре микрофонных входа:

    17:31

    Аппетит приходит во время еды — ASUS увеличивает план продаж Eee PC на 2008 год:

    16:56

    OKI ML8511: первый в мире интегральный УФ-сенсор, выпускаемый по технологии SOI-CMOS:

    16:00

    Процессоры AMD в следующем году, возможно, будет производить и TSMC:

    15:58

    Утилиты: doPDF v.5.3.245:

    15:40

    Интернет и сети: Kerio MailServer v.6.4:

    15:15

    BAE Systems и Achronix вместе создадут производительные FPGA, устойчивые к радиации:

    15:03

    Мультимедиа: MediaMonkey v.3.0.1 Build 1109 RC2:

    14:50

    Мультимедиа: #1 DVD Audio Ripper v.1.2.41:

    14:25

    Подставка для клавиатуры Details почти полностью сделана из вторсырья:

    14:19

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.6.5:

    14:00

    Toshiba и NEC Electronics объединяются для освоения норм 32 нм:

    13:45

    Антивирусы: Vir.IT eXplorer Lite v.6.2.37:

    13:35

    Интернет и сети: FlashGot v.0.7:

    13:10

    Dell начинает поставки рабочих станций нового поколения Precision T5400 и T7400:

    12:47

    Редакторы: PSPad Editor v.4.5.3 Build 2298:

    12:45

    Безопасность: Lavasoft Digital Lock v.7.6.5.0:

    12:20

    «Модель 1000» открыла новое поколение тактических компьютеров для военных Quantum3D Thermite TVC-3.0:

    12:13

    Утилиты: Lavasoft File Shredder v.7.6.5.0:

    11:55

    Интернет и сети: Nsauditor Network Security Auditor v.1.7:

    11:30

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (27.11.2007):

    11:05

    Графика: ACDSee Pro v.2.0.238:

    10:40

    Dell XPS M1530, официально, — куда функциональнее, чем ожидалось:

    10:15

    Настройщики: Reg Organizer v.4.20 Beta 4:

    10:15

    Мультимедиа: Fresh View v.7.36:

    09:50

    Утилиты: TeraCopy v.2.0 Beta:

    09:25

    Официальная версия драйверов 4in1 для материнских плат на чипсетах VIA:

    09:05

    Тестовые приложения: Memtest86 v.3.4:

    08:45

    Новые драйверы для сетевых адаптеров Yukon Gigabit:

    08:30

    Неофициальные драйверы и ПО для сетевых контроллеров Intel:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 28 ноября):

    08:00

    Выпуск мобильного Radeon HD 3800 — не за горами?:

    07:50

    Intel CPU-GPU — в 2009 году. Планы Intel по выпуску CPU для мобильных и настольных ПК :

    05:18

    Armor+ VH6000 — новая серия корпусов Thermaltake с необычными возможностями:

    01:19

    Super Talent анонсирует SSD-устройства I-Temp, работающие в расширенном температурном режиме:

    00:31

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