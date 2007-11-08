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    8 ноября 2007

    Причины сбоев в работе iMac имеют аппаратную природу?:

    23:14

    Sony Ericsson анонсирует USB-модем для работы в сетях HSDPA, UMTS, EDGE и GPRS:

    21:45

    Apple выпустила Hard Drive Update 1.0:

    19:16

    Microsoft: Windows Live Messenger v.8.5:

    19:00

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.6.0 Build 3945:

    18:35

    Графика: FastStone Image Viewer v.3.4 Final:

    18:10

    FTP-клиенты: FileZilla v.3.0.3:

    17:45

    AMD FireStream 9170 — первый в индустрии потоковый процессор с двойной точностью вычислений с плавающей запятой:

    17:36

    Веб-браузеры: Flock v.1.0.1:

    17:20

    Quanta начала массовое производство OLPC XO:

    17:14

    GlacialTech выпускает серию кулеров IGLOO 5710:

    17:13

    Безопасность: Ad-Aware 2007 v.7.0.2.5:

    16:55

    Sharp AQUOS — пять новых интернет-десктопов с приводом Blu-ray:

    16:39

    Файловые обменники: BitComet v.0.96:

    16:30

    De Garilhe: взгляд на дизайн стильных и функциональных аксессуаров на примере флэш-накопителя USbijoux :

    16:06

    Безопасность: ZoneAlarm v.7.1.100.000:

    16:05

    Дефрагментаторы: UltimateDefrag v.1.72:

    15:40

    Резервное копирование: Acronis True Image 11.0 Home Build 8053:

    15:15

    Настройщики: WindowsBlinds v.6.01:

    14:50

    Leadtek WinFast VC100 U Video Editor: миниатюрное устройство для видеозахвата :

    14:31

    Noctua NF-P12: мощный и бесшумный вентилятор:

    14:26

    Медиаплееры: QT Lite v.1.1.2:

    14:25

    ZEROtherm Hurricane HC92 Cu 8800 — стильный и эффективный кулер для GeForce 8800GT с разгоном и не только:

    14:01

    Диагностика: DriveSitter v.1.5.0.2:

    14:00

    Интернет и сети: Network Event Viewer v.7.0.0.49:

    13:35

    Мультимедиа: YamiPod v.1.7 Beta 3:

    13:10

    Редакторы: PSPad Editor v.4.5.3 Build 2291:

    12:45

    SealTouch-15 – защищенный компьютер с 15-дюймовым сенсорным экраном :

    12:29

    Резервное копирование: JaBack v.7.42:

    12:20

    AMD не сможет представить 2,6-ГГц Phenom раньше 2008 года из-за проблем с 65-нм техпроцессом:

    12:07

    Восстановление данных: Undelete Plus v.2.94:

    11:55

    Hitachi CinemaStar C5K250 и P7K500 – тихие винчестеры, оптимизированные для работы с видео:

    11:54

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (6.11.2007):

    11:30

    EIZO FlexScan SX2761W: монитор о 27", подходящий для HD-видео и CAD-программ:

    11:29

    Безопасность: PC Tools Firewall Plus v.3.0.0.52:

    11:05

    DRAM-производители обеспокоены возможным снижением цен на 1-Гбит компоненты, выполненные по 70-нм нормам:

    10:58

    Безопасность: Malwarebytes' Anti-Malware v.0.70 Beta:

    10:40

    Диспетчеры закачек: Orbit Downloader v.2.4.2:

    10:15

    Toshiba представляет новый ноутбук серии Satellite для игроков — WXW/79DW:

    10:08

    Мультимедиа: CodecInstaller v.2.8.0:

    09:50

    Настройщики: Reg Organizer v.4.20 Beta 2:

    09:25

    Dell собирается сделать самую крупную покупку в своей истории:

    09:15

    Веб-браузеры: 32bit Web Browser v.07.11.01:

    09:05

    Медиаплееры: Spider Player Basic v.2.101:

    08:45

    Фото дня: плата Gigabyte на чипсете NVIDIA nForce 780i SLI:

    08:45

    Восстановление данных: R-Studio v.4.2 Build 125037:

    08:30

    Антивирусы: McAfee Rootkit Detective v.1.1:

    08:15

    Антивирусы: Avast! v.4.7.1074:

    08:00

    Процессорный кулер ASUS Triton 77: вентилятор оказался снизу:

    07:09

    M3A32-MVP Deluxe/WiFi-AP – первая системная плата ASUS для AMD Phenom, поддерживающая HT 3.0:

    06:30

    Фото GIGABYTE GeForce 8800GT и Radeon HD 3850 оригинального дизайна:

    06:08

    «Фононный компьютер» будет использовать тепло вместо электричества:

    04:50

    Arastra 7100 - устройства, делающие обмен данными на скорости 10 Гбит/с доступнее:

    04:46

    В конце ноября Zotac выпустит плату на NVIDIA GeForce 8800GT с водяным охлаждением?:

    01:45

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