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    6 ноября 2007

    Cray представила XT5 — семейство суперкомпьютеров нового поколения :

    22:59

    Digium AEX800 - первая в отрасли восьмипортовая VoIP-плата для шины PCI Express:

    22:55

    Teleport 1.0 позволяет управлять несколькими Mac одновременно:

    22:23

    Microchip Technology расширяет линейку микроконтроллеров PIC семейством PIC32:

    21:04

    In Win Allure — стильный компьютерный корпус для женщин :

    20:33

    Optimus Maximus в следующем году можно будет купить за 500 долларов:

    20:21

    BIOSTAR TA770 A2+: плата с HT 3.0, PCIe 2.0 и поддержкой Phenom :

    20:20

    У Verbatim готовы первые цветные LightScribe-диски DVD±R:

    20:02

    960 ядер в одной стойке 42U: Super Micro Computer ставит мировой рекорд, используя процессоры AMD:

    19:22

    FTP-клиенты: Core FTP v.2.0.1527:

    19:00

    Веб-браузеры: Maxthon v.2.0.5 Build 7845:

    18:35

    Тонкий и легкий ноутбук Fujitsu LifeBook S7211 оснащен 14-дюймовым экраном:

    18:34

    NVIDIA, Dell, etc. анонсируют ESA, открытый стандарт для систем питания и охлаждения:

    18:16

    Графика: Fotosizer v.1.11.0.179:

    18:10

    ASRock нацеливается на премиум-сегмент рынка системных плат:

    17:59

    Утилиты: MessenPass v.1.15:

    17:45

    Apple опубликовала коды Darwin 9:

    17:28

    Диагностика: Test My Hardware v.2.4:

    17:20

    Резервное копирование: File Backup Watcher v.2.8.12:

    16:55

    Мониторинг серверов: DEKSI Network Monitor v.5.0.4:

    16:30

    Мультимедиа: Reaper v.2.010:

    16:05

    Интернет и сети: MetaLAN v.1.8.10.145:

    15:40

    Мультимедиа: Fresh View v.7.34:

    15:15

    SiCortex Catapult SC072 — суперкомпьютер на столе :

    15:04

    Утилиты: AceMoney v.3.10.1:

    14:50

    Безопасность: Prevx v.2.0 Beta 1.0.2 Build 123:

    14:25

    Медиаплееры: GOM Player v.2.1.8.3683 Beta:

    14:00

    Медиаплееры: MPlayer (2007-11-02):

    13:35

    Медиаплееры: Apple iTunes v.7.5:

    13:10

    Медиаплееры: QuickTime v.7.3.0.70:

    12:45

    Чистильщики: CCleaner v.2.02:

    12:20

    Sony & Gresso предлагают имиджевые флэшки Brave c записью альбома J-Lo:

    12:01

    Apple работает над Mac OS X 10.5.1:

    11:57

    Настройщики: nLite v.1.4:

    11:55

    Walton Chaintech анонсирует оверклокерскую память APOGEE GT DDR3 1800:

    11:31

    Кодеки: DivX v.6.7.0.11:

    11:30

    Утилиты: GPU-Z v.0.1.0:

    11:05

    Чипы Marvell оптимизируют энергопотребление ПК и ноутбуков:

    10:45

    Мониторинг серверов: NetGong v.6.3 Build 1105:

    10:40

    Интернет и сети: NetInfo v.6.3 Build 1105:

    10:15

    Мониторинг: PassMark DiskCheckup v.2.1 Build 1001:

    09:50

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    09:25

    Официальные WHQL-драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek (PCI-E):

    09:05

    Epson ставит бесконтактную передачу электроэнергии на коммерческие рельсы:

    09:05

    AMD Radeon HD 2900 GT: первые фото, спецификации, цены:

    09:04

    Клавиатура Saitek Cyborg Keyboard, напарница "кибермыши":

    09:03

    Видеокарты AMD конца 2007 года и параллели с модельным рядом NVIDIA:

    09:02

    Новые драйверы для сетевых адаптеров Yukon Gigabit:

    08:45

    Sony начинает продажи нового Micro PC high-end класса — VAIO UX Premium (VGN-UX490N/C):

    08:43

    Специалисты VTI Technologies создали новую технологию объединения MEMS и интегральных схем:

    08:35

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 6 ноября):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 29 октября по 4 ноября 2007 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 29 октября по 4 ноября 2007 года):

    08:00

    Samsung анонсирует скоростные 64-Гб SATA II SSD-диски:

    05:51

    Fujitsu LifeBook S6510 – легкий ноутбук с очень тонкой рамкой вокруг экрана :

    03:55

    Ученые ускорили туннельный микроскоп в 100 раз:

    00:31

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