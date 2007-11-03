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    3 ноября 2007

    CD/DVD: UltraISO v.8.6.5.2140:

    16:05

    Редакторы: WinHex v.14.5:

    15:40

    Интернет и сети: FeedDemon v.2.6 Beta 2a:

    15:15

    Дефрагментаторы: JkDefrag v.3.28:

    14:50

    Названа причина более высоких цен на GeForce 8800GT, чем рекомендуемые:

    14:31

    Графика: StudioLine Photo Basic v.3.50.0:

    14:25

    Веб-браузеры: Opera v.9.50 Build 9624/4517/1652 Beta:

    14:00

    Веб-браузеры: Flock v.1.0:

    13:35

    Настройщики: nHancer v.2.3.2:

    13:10

    Резервное копирование: X-Backup v.2007.2.6.29:

    12:45

    Утилиты: Auslogics Registry Defrag v.4.1.5.52:

    12:20

    Резервное копирование: VersionBackup v.4.1.6.1:

    11:55

    ASUS Eee PC: спецификации модельного ряда и миниобзор дешевого ноутбука:

    11:43

    Утилиты: Xpadder 2007.11a:

    11:30

    Кодеки: Advanced Vista Codec Package v.4.5.2:

    11:05

    Кодеки: VistaCodecs x64 Components v.1.3.3:

    10:40

    ASUS HR-0205T: новый Double Layer HD DVD ROM для HD-контента:

    10:30

    Безопасность: Eset Smart Security v.3.0.550:

    10:15

    LANDesk: Service Desk v.7.2:

    09:50

    F-Secure: Client Security v.7.1 с поддержкой 32-битной Vista:

    09:25

    Toshiba анонсирует 22” дисплей с разрешением 3840 x 2400(!) пикселей:

    09:16

    SiliconDrive USB Blade: твердотельный накопитель размером с почтовую марку:

    09:15

    Новый бренд VVIKOO выпускает GeForce 8800GT:

    09:14

    Новые возможности SearchInform при создании индекса.:

    09:05

    Panda Security: GateDefender Performa v.3.0:

    08:45

    Безопасность: Agnitum Outpost Firewall Pro 2008 для Vista и XP:

    08:30

    Общение в сети: mIRC v.6.31:

    08:15

    Архиваторы: PowerArchiver 2007 v.10.21 RC1:

    08:00

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