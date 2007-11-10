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    10 ноября 2007

    Кодеки: Codec v.8.2:

    12:20

    Утилиты: Pitaschio v.2.18:

    11:55

    Утилиты: Registry Drill v.4.2.0.2:

    11:30

    Резервное копирование: SmartSync Pro v.2.11 (Updated):

    11:05

    Системная плата Sapphire CrossFireX PC-AM2RD790 готова к процессорам Phenom:

    10:50

    GIGABYTE Visuals — оригинальный монитор состояния блока питания в стиле спортивных авто:

    10:43

    Тестовые приложения: Fresh Diagnose v.7.70:

    10:40

    Утилиты: WinMerge v.2.7.5.5 Beta:

    10:15

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.2.9.5:

    09:50

    Установщики: NSIS v.2.32:

    09:25

    Первая информация о будущих GPU NVIDIA, D9M, D9P, D9E и кое-что о ближайших продуктах:

    09:24

    Специалисты Oki Electric Cable научили гибкости кабели Gigabit Ethernet:

    09:11

    Интернет и сети: Hidden Administrator v.2.0:

    09:05

    Обновление персонального сетевого экрана ViPNet Personal Firewall v.2.8:

    08:45

    ABBYY: FineReader 9.0 в комплекте с цифровыми фотоаппаратами.:

    08:30

    Выпущена PlagiatInform v.2.0:

    08:15

    Софт для сотовых: Oxygen Phone Manager v.2.16:

    08:00

    Чипсеты NVIDIA MCP7A: работа над ошибками MCP73 - уже в 1 кв. 2008 г.:

    00:02

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