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    2 ноября 2007

    Apple начала продажи RAID-контроллера для Mac Pro:

    23:51

    Апдейты FileMaker обеспечивают совместимость с Leopard:

    23:22

    Adium получит поддержку видеоконференций:

    22:41

    Монитор с рамкой шириной 6,6 мм и другие новинки Lenovo:

    22:17

    Утилиты: WinMerge v.2.7.5.4:

    19:00

    Медиаплееры: Spider Player Basic v.2.1:

    18:35

    Утилиты: eXPert PDF Reader v.1.5.1120:

    18:10

    Диспетчеры закачек: HiDownload Pro v.7.06:

    17:45

    Интернет и сети: FlashGot v.0.6.9.7:

    17:20

    Файловые обменники: Halite BitTorrent Client v.0.2.9 Revision 326:

    16:55

    Архиваторы: jZip v.1.1.0.39350:

    16:30

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.4.0.0.5 Beta:

    16:05

    Настройщики: DTweak v.3.4:

    15:40

    Диспетчеры закачек: ReGet Deluxe v.5.2 RC3:

    15:15

    Apple выпустила iMac Software Update 1.2 (Tiger) и 1.3 (Leopard):

    15:04

    Безопасность: Malware Removal Tool - November 2007 Edition:

    14:50

    Антивирусы: NOD32 Antivirus System v.3.00.551.0:

    14:25

    Интернет и сети: Feedreader v.3.11:

    14:00

    Мультимедиа: n-Track Studio v.5.1.1 Build 2313:

    13:35

    Дефрагментаторы: PerfectDisk v.8.0 Build 66:

    13:10

    Чистильщики: Wise Disk Cleaner v.2.91:

    12:45

    Веб-браузеры: Maxthon v.2.0.5 Build 7684:

    12:20

    Графика: GIMP v.2.4.1:

    11:55

    Редакторы: RJ TextEd v.4.10 Beta 2:

    11:30

    Совместное предложение HomePlug и Panasonic стало на один шаг ближе к глобальной стандартизации:

    11:30

    Утилиты: Aim Ad Hack v.5.50:

    11:05

    Atheros ROCm AR6002 – микросхема Wi-Fi с очень малым потреблением для мобильных устройств:

    11:00

    Настройщики: WinTools.net Professional v.8.8.1:

    10:40

    Марка IBM ThinkPad уходит в прошлое; Lenovo досрочно отказывается от логотипа IBM:

    10:30

    Утилиты: Volumouse v.1.52:

    10:15

    Поставки графических процессоров за год выросли на 20%:

    10:10

    Первое фото AMD Radeon HD 3850:

    09:50

    Microsoft: Virtual Earth 3D v.2.0 Beta:

    09:50

    Можно ли подключить eSATA-винчестер в порт USB?:

    09:45

    Специалисты NEC совместили широкополосную антенну и одежду:

    09:30

    Настройщики: RivaTuner v.2.06:

    09:25

    Уругвай планирует купить сотни тысяч ноутбуков OLPC XO, а не Intel Classmate:

    09:19

    К концу года покупателям придётся ходить за GeForce 8800GTS с RivaTuner?:

    09:06

    Интернет и сети: FeedDemon v.2.6 Beta 2:

    09:05

    Saitek Cyborg: мышь-трансформер для игроков:

    09:05

    G-DRIVE mini Triple - портативный накопитель с тремя интерфейсами:

    08:48

    Интернет и сети: Network Event Viewer v.7.0.0.48:

    08:45

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.2.0.0.9 Final:

    08:30

    ASUSTeK Computer выпускает две системные платы с выходами HDMI:

    08:30

    Тестовые приложения: PassMark BurnInTest v.5.3 Build 1012 rev 0002:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 2 ноября):

    08:00

    Новые кулеры GlacialTech для процессоров AMD - IGLOO 7610 PWM и IGLOO 7610 Silent:

    07:08

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