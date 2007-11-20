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    20 ноября 2007

    ASUS анонсирует новую линейку серверных материнских плат с поддержкой 45-нм процессоров Intel Xeon:

    23:04

    QuickerTek Dualy — мощная альтернатива AirPort:

    21:35

    Nichia поможет писать диски Blu-ray DL на скоростях до 12x:

    19:43

    Веб-браузеры: 32bit Web Browser v.07.11.19:

    18:35

    Графика: Paint.NET v.3.20 Beta 1:

    18:10

    Интернет и сети: FeedDemon v.2.6 RC2:

    17:45

    Настройщики: HS WinPerfect v.5.91:

    17:20

    Антивирусы: AVG Free Edition v.7.5.503 Build 1205:

    16:55

    Roxio выпустила апдейт Toast 8.0.3:

    16:50

    Медиаплееры: Spider Player Basic v.2.103:

    16:30

    Редакторы: PSPad Editor v.4.5.3 Build 2295 Beta:

    16:05

    Софт для сотовых: Floola v.2.1.1:

    15:40

    Почтовые клиенты и фильтры: SpamEater Pro v.4.1.0 Build 194 Beta:

    15:15

    Обновление драйверов для видеокамер Logitech QuickCam:

    14:50

    LG eXPRESs P300 — ноутбук премиум-класса:

    14:37

    Настройщики: vLite v.1.1 Beta 2:

    14:25

    По уточненным данным, Transcend Card Reader S5 поддерживает SDHC:

    14:22

    AMD о ценах на AMD Phenom 9900 и 9700 и планах по развитию серии Black Edition:

    14:02

    Мало 120-мм корпусного вентилятора? Akasa предлагает 220-мм:

    14:01

    Утилиты: doPDF v.5.3.243:

    14:00

    Модули Micron DDR2-1066 рассчитаны на работу с процессорами AMD Phenom:

    13:37

    Интернет и сети: Network Event Viewer v.7.0.0.51:

    13:35

    Эмуляторы: MAME v.0.121:

    13:10

    Диагностика: Hmonitor v.4.3.2.1:

    12:45

    Тестовые приложения: Geekbench v.2.0.8b:

    12:20

    Amazon Kindle — какой не должна быть «электронная книга»:

    12:18

    Графика: TwistedBrush v.14.3:

    11:55

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.6.0 Build 3980:

    11:30

    Transcend выпускает USB-накопитель JetFlash V30 объемом 8 ГБ:

    11:13

    Настройщики: RegVac v.5.01.09:

    11:05

    У NEC готова технология производства 40-нм встраиваемой памяти DRAM:

    10:50

    Утилиты: Money Manager Ex v.0.9.2.0:

    10:40

    SunRise продлевает жизнь микроформам :

    10:25

    Интернет и сети: Nsauditor Network Security Auditor v.1.69:

    10:15

    В линейке портативных накопителей Transcend StoreJet 2.5 — новый флагман:

    10:05

    Настройщики: DSL Speed v.4.1:

    09:50

    Утилита Cocktail 4 оптимизирована для Leopard:

    09:43

    Память Kingston Technology DDR2 1066 МГц — специально для AMD Spider:

    09:35

    Медиаплееры: MPlayer (2007-11-18):

    09:25

    NVIDIA выпустила GPU для ноутбуков GeForce 8800M GTX и GTS:

    09:19

    Утилиты: Pitaschio v.2.19:

    09:05

    Безопасность: SpyBot Search & Destroy v.1.5.1.18 Beta 2:

    08:45

    Безопасность: Watchman v.7.1.1:

    08:30

    Неофициальные драйверы ForceWare v.156.76 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:15

    MSI анонсирует два ноутбука на платформе Intel Centrino Pro — PR400 и PR620:

    08:01

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 20 ноября):

    08:00

    Фото и дата выхода ATI Radeon HD 3870 X2:

    00:01

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