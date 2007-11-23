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    23 ноября 2007

    Микросхема OnChip Devices защищает порт HDMI 1.3 от статических разрядов :

    22:22

    Buffalo анонсирует 320-ГБ быстрый и емкий портативный HDD:

    20:56

    Inno3D 8600GT Xtreme — хорошо разогнанная версия GeForce 8600GT :

    20:26

    Производители намерены снизить требования по защите микросхем от электростатики:

    18:57

    Leopard быстрее расходует заряд батарей ноутбуков?:

    18:39

    Acer тоже хочет откусить от пирога недорогих ПК, но пока не знает, как:

    18:18

    Call/Recall официально представила первый оптический диск терабайтного объема:

    17:39

    Карта расширения для слота ExpressCard позволяет добавить в ноутбук порты eSATA и USB 2.0:

    17:21

    Webcast.ixbt.com — начал работу новый проект iXBT.com :

    17:00

    Чистильщики: Baku v.3.3:

    11:30

    Утилиты: Registry First Aid v.6.1.0:

    11:05

    Специалисты Samsung создали плоскопанельный цифровой детектор рентгеновского излучения:

    10:55

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.0.36:

    10:40

    Веб-браузеры: GreenBrowser v.4.3.1122:

    10:15

    OPLC продлевает программу Give One Get One: 2 000 000 долларов в день на дороге не валяются:

    10:09

    Тестовые приложения: D3DGear v.2.20:

    09:50

    Мультимедиа: Zortam Mp3 Media Studio v.7.55:

    09:25

    Настройщики: Super Utilities v.7.75:

    09:05

    Belkin выпускает охранную сигнализацию для ноутбука:

    09:01

    Официальные драйверы ATI Catalyst v.7.11:

    08:45

    Текстовые редакторы: Notepad++ v.4.6:

    08:30

    Очная ставка: сравнение фотографий GPU AMD RV620 и RV610:

    08:30

    Графика: GIMP v.2.4.2:

    08:15

    Память DDR2 плотностью 1 Гбит, произведенная Hynix по нормам «50-нм класса», прошла тесты Intel:

    08:01

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 23 ноября):

    08:00

    AMD купит компанию AGEIA?:

    01:04

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