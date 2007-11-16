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    16 ноября 2007

    Утилиты: ASAP Utilities v.4.2.1:

    19:00

    Aria Extreme-n — адаптер 802.11n в формате mini-PCIe:

    18:56

    Интернет и сети: CurrPorts v.1.31:

    18:35

    Модули Qimonda FB-DIMM DDR2-800 с пониженным напряжением питания вошли в состав готовых систем:

    18:16

    Интернет и сети: IDEAL Administration v.7.83:

    18:10

    Интернет и сети: VisualRoute 2007 v.12.0a:

    17:45

    Apple выпустила Security Update 2007-007 для Panther:

    17:31

    Утилиты: 4NT v.8.02 Build 99:

    17:20

    Безопасность: Malwarebytes' Anti-Malware v.0.72 Beta:

    16:55

    Антивирусы: ThreatFire v.3.0.12.0:

    16:30

    Appro показала первый суперкомпьютер серии Xtreme-X:

    16:18

    Мультимедиа: Audacity v.1.3.4 Beta:

    16:05

    Графика: Amazing Photo Editor v.7.0:

    15:40

    Продукт компании Paragon обеспечивает полный доступ к томам NTFS из Mac OS X:

    15:39

    Безопасность: Anti-keylogger v.7.4.3:

    15:15

    Медиаплееры: Miro v.1.0:

    14:50

    Мультимедиа: Reaper v.2.011:

    14:25

    Осенняя линейка ноутбуков Sony VAIO:

    14:19

    Мультимедиа: SolveigMM Video Splitter v.2.0.711.09 Beta:

    14:00

    Безопасность: Agnitum Outpost Firewall Pro 2008 v.6.0.2172.214.422.270:

    13:35

    Apple выпустила Final Cut Express 4:

    13:22

    Файловые обменники: µTorrent v.1.8 Build 6171 Alpha:

    13:10

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.4.0.1.2:

    12:45

    Apacer AH225: флэш-накопитель с... магнитом:

    12:22

    Медиаплееры: RealPlayer 11 v.6.0.14.738:

    12:20

    Настройщики: XdN Tweaker v.0.8.8.4:

    11:55

    Общение в сети: Skype v.3.6.0.216:

    11:30

    Тестовые приложения: Geekbench v.2.0.8a:

    11:05

    NVIDIA переносит выпуск G98 на декабрь; производством чипов займутся UMC и TSMC:

    11:00

    «Гибридная» игровая клавиатура Warrior Xxtreme выдержана в совсем не классическом стиле:

    10:40

    Утилиты: GPU-Z v.0.1.1:

    10:40

    Диагностика: SensorsView Pro v.3.1 Build 11141:

    10:15

    Компактная игровая клавиатура Everglide DKTBoard с логотипом Powered by Razer выдержана в классическом стиле :

    10:10

    Apple выпустила лекарство от зависания «алюминиевых» iMac:

    09:51

    Intel добавит еще один 45-нм процессор в семейство E8000:

    09:50

    Диагностика: Belarc Advisor v.7.2.22.4:

    09:50

    Цены на NAND упадут в первом квартале 2008 года:

    09:30

    Диагностика: SIV 3.26:

    09:25

    Мониторинг серверов: Alchemy Eye v.8.9.5:

    09:05

    Процессоры Penryn не устранили преимущество AMD в области архитектуры:

    09:00

    Неофициальная версия Intel Chipset Software Installation Utility:

    08:45

    Утилита для сетевых контроллеров Attansic:

    08:30

    Энтузиаст обнаружил на сайте FCC сведения о новой мыши Microsoft:

    08:30

    Неофициальные драйверы ForceWare v.156.63 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:15

    В воде не тонут, в огне не горят — USB-накопители Sentry QA0002 и QA0004 объемом 80 и 160 ГБ:

    08:01

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 16 ноября):

    08:00

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