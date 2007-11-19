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    19 ноября 2007

    Axiom Audio Audiobyte: акустическая система категории «люкс» для ПК:

    20:45

    ASUS выпускает видеокарты EAH3800: заметно быстрее и холоднее аналогов:

    19:34

    Интернет и сети: Desktop Orbiter v.5.1.1:

    19:00

    PowerBoost расширяет функциональность iChat на Mac с CPU PowerPC G4:

    18:36

    Интернет и сети: Roboform2Go v.6.9.84:

    18:35

    Названы предварительные даты выхода AMD RV635 XT и Pro:

    18:34

    Основой 8-портового RAID-контроллера HighPoint RocketRAID 3520 стал процессор Intel IOP341:

    18:11

    Настройщики: Mz Ultimate Tweaker v.4.8:

    18:10

    Настройщики: Mz Vista Force v.1.6:

    17:45

    Моноблочные ПК в защищенном исполнении Tangent VITA K можно повесить на стену:

    17:41

    Adobe выпустила апдейт Photoshop CS3 для Mac:

    17:40

    ASUS R50A: ультрамобильный ПК с максимальной функциональностью:

    17:39

    Утилиты: WinMerge v.2.7.5.6 Beta:

    17:20

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.0.33:

    16:55

    Файловые обменники: Cabos v.0.7.4:

    16:30

    Представители Intel готовы ответить на вопросы про Penryn:

    16:09

    Медиаплееры: KMPlayer v.2.9.3.1413 Beta:

    16:05

    Интернет и сети: AI RoboForm v.6.9.84:

    15:40

    Мультимедиа: YamiPod v.1.7:

    15:15

    Мини-ПК Zonbu уже можно купить за 299, 199 или 99 долларов:

    14:56

    Установщики: NSIS v.2.33:

    14:50

    Исход из AMD продолжается: следующим может стать Гектор Руиз:

    14:45

    Диагностика: Thaiphoon Burner v.4.1 Build 1118 Final:

    14:25

    Shuttle выпускает минисистемы LinuXPC:

    14:23

    Roxio обеспечила совместимость Popcorn с Leopard:

    14:23

    Диспетчеры закачек: Easy Video Downloader v.1.4:

    14:00

    Чистильщики: CleanCenter v.1.64.2:

    13:35

    RATOC Systems показала первую карту Certified Wireless USB для слота CardBus:

    13:31

    Веб-браузеры: Portable Firefox v.2.0.0.9:

    13:10

    Диспетчеры закачек: save2pc v.3.13:

    12:45

    Среди поставщиков ЖК-мониторов сменился лидер:

    12:38

    AMD официально анонсирует платформу Spider:

    12:33

    Мультимедиа: J. River Media Center v.12.0.374:

    12:20

    UMPC FIC CE260 — реальный конкурент ASUS Eee PC?:

    12:05

    Безопасность: BlackICE PC Protection v.3.6cpq:

    11:55

    Кодеки: VistaCodecs x64 Components v.1.3.4:

    11:30

    В RealPlayer 11 появится экспорт видео в iPod и iPhone:

    11:20

    Samsung остается лидером среди производителей DRAM:

    11:07

    Кодеки: Advanced Vista Codec Package v.4.5.3:

    11:05

    Редакторы: Amaya v.9.99.3 Beta:

    10:40

    Ноутбук MSI VR201: настолько мобильной и производительной может быть бюджетная модель?:

    10:31

    Общение в сети: AIM v.6.5.7.13 Beta:

    10:15

    Aqua-Computer анонсирует водоблок для 8800 GT:

    10:08

    Мониторинг серверов: DEKSI Network Monitor v.5.0.6:

    09:50

    NVIDIA nForce 780i задерживается из-за проблем с поддержкой Yorkfield — кто виноват?:

    09:36

    Антивирусы: ClamAV v.0.91.2-5:

    09:25

    Менеджеры закачек: InstantGet v.2.03:

    09:05

    Официальные драйверы для IDE RAID-контроллеров ITE:

    08:45

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 19 ноября):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 12 по 18 ноября 2007 года):

    08:15

    PC MicroWorks Black Hawk XR5: «Черный ястреб» среди ноутбуков:

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 12 по 18 ноября 2007 года):

    08:00

    Арабская компания Mubadala инвестирует в AMD 622 миллиона долларов, но этого мало:

    01:35

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