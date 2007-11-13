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    13 ноября 2007

    MacWireless выпустила адаптеры 802.11n для PowerPC Mac:

    20:37

    Резервное копирование: Backup4all v.3.10 Build 285:

    18:35

    Radeon HD 3870 "раздевают", сравнивают с GeForce 8800GT в 3DMark06 и Crysis:

    18:15

    Интернет и сети: Sandboxie v.3.20:

    18:10

    Системная плата ASUS P5E64 WS Professional как средство повышения эффективности работы :

    18:05

    Мультимедиа: J. River Media Center v.12.0.370:

    17:45

    Медиаплееры: QT Lite v.2.0.0:

    17:20

    Общение в сети: Trillian v.3.1.8.0:

    16:55

    Apple разослала тестерам новую сборку Mac OS X 10.5.1:

    16:51

    Alienware Area-51 ALX – настольный ПК с 45-нм процессором Intel, разогнанным до 4 ГГц:

    16:46

    Мультимедиа: Aurora Media Workshop v.3.3.44.14:

    16:30

    Утилиты: Rainlendar Light v.2.2 Build 50 Beta:

    16:05

    Чистильщики: Total Uninstall v.4.31:

    15:40

    Утилиты: Vista Start Menu v.2.65:

    15:15

    400 Мбит/с по электропроводке - в начале следующего года:

    14:57

    AMD собирается продать компании TSMC одну из своих фабрик?:

    14:55

    Утилиты: novaPDF v.5.3:

    14:50

    Медиаплееры: KMPlayer v.2.9.3.1408 Beta:

    14:25

    Утилиты: Partition Saving v.3.50:

    14:00

    Утилиты: Partition Find & Mount v.2.3:

    13:35

    Мультимедиа: PhotoToFilm v.2.7.2.68:

    13:10

    Мнение Transcend: причин для ухудшения ситуации на рынке DRAM-памяти в 2008 году нет :

    12:47

    Утилиты: PsTools v.2.4.4:

    12:45

    Общение в сети: Miranda IM v.0.7.3:

    12:20

    Полная стартовая линейка Intel Penryn, официально: спецификации и цены:

    12:17

    24" доступный монитор с поддержкой FullHD, Envision G416:

    12:15

    Позиции Intel в списке TOP500 улучшились, но самый быстрый компьютер в мире сделан на процессорах IBM:

    12:10

    Графика: Paint.NET v.3.20 Alpha 2:

    11:55

    Диагностика: HDDlife Pro v.3.0.146:

    11:30

    Intel Shelton — бюджетная платформа для настольных ПК выйдет в 2008 году:

    11:17

    Настройщики: Throttle v.6.12.11.2007:

    11:05

    Настройщики: PCBoost v.3.12.11.2007:

    10:40

    QLogic добавляет в свой ассортимент адаптеры InfiniBand QLogic 7240 и 7280:

    10:27

    Настройщики: PCMedik v.6.12.11.2007:

    10:15

    Настройщики: SuperRam v.5.12.11.2007:

    09:50

    M-Audio Studiophile Q40 — динамические наушники закрытого типа:

    09:49

    cre8txt: клавиатура для конвертации SMS-сообщений в SMS-слэнг и обратно:

    09:40

    Настройщики: GameGain v.2.12.11.2007:

    09:25

    Демонстрация первого в мире 28-кубитного квантового компьютера включена в программу SС07:

    09:23

    Безопасность: Spyware Doctor v.5.1.0.273:

    09:05

    Serener GS-L08 — первый в мире корпус форм-фактора Pico-ITX:

    08:59

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.4.0.1.0:

    08:45

    MIDI-клавиатура M-Audio KeyStudio 49i со звуковым интерфейсом и тембром рояля:

    08:38

    Резервное копирование: Driver Magician Lite v.3.32:

    08:30

    NetEffect расширяет семейство «ускоренных» адаптеров Ethernet моделью NE0201Gb:

    08:25

    Новая версия «1С-Битрикс: Управление сайтом 6.5» - Интеграция с «1С:Предприятием 8»:

    08:15

    Hitachi Maxell готовит диски 4x BD-R и 2х BD-RE DL с поддержкой струйной печати:

    08:07

    Диагностика: ASTRA32 v.1.55:

    08:00

    Сомнительная инновация Seagate: поставка накопителей с "предустановленными" вирусами:

    07:50

    Может ли настольный ПК весить менее килограмма? Ответ Tomarni:

    07:48

    LaCie USB Hub: что может получиться из USB-хаба, если за дело берется Ora-Ito:

    00:23

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