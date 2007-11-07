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    7 ноября 2007

    Sony выходит из проекта по созданию технологии производства 32-нм чипов:

    23:57

    Выпущена финальная версия web-браузера Flock:

    23:36

    Ошибка в Finder приводит к потере данных?:

    22:17

    Nallatech представляет вычислительную платформу на базе FPGA Xilinx Virtex-5 для шины PCI Express:

    21:48

    Выпуская DDR2 PC2-6400 ReaperX, OCZ продолжает ускорять DDR2:

    20:40

    Рабочие станции HP xw6600 и xw8600: прирост производительности – до 400%:

    20:24

    Утилиты: ProduKey v.1.08:

    19:00

    Настройщики: GameOS v.2.1:

    18:35

    MB88388A и МB88389 — два контроллера Fujitsu для организации мультимедиасистем на заднем сиденье автомобиля:

    18:18

    Настройщики: Game Accelerator v.6.9:

    18:10

    Intel SS4200: доступное NAS-хранилище для дома и офиса:

    17:50

    Безопасность: SmartFix Security Center 2007 v.3.7:

    17:45

    Графика: Paint.NET v.3.20 Alpha:

    17:20

    Дефрагментаторы: PerfectDisk v.8.0 Build 67:

    16:55

    Специалисты Tonejet создали самую широкую печатающую головку в мире:

    16:54

    Elpida анонсирует 1-Гбит чипы DDR2 SDRAM, самые маленькие в мире :

    16:40

    Creative: официальные драйверы для звуковых карт серии Sound Blaster X-Fi (Vista):

    16:30

    Тестовые приложения: Geekbench v.2.0.8:

    16:05

    Диагностика: Belarc Advisor v.7.2.22.2:

    15:40

    PC Power & Cooling называет срок выхода первого ESA-совместимого блока питания:

    15:26

    Настройщики: nVidia nTune v.5.05.54.00:

    15:15

    Apple разрабатывает планшетный компьютер?:

    15:09

    Утилиты: Process Explorer v.11.04:

    14:50

    Утилиты: doPDF v.5.3.240:

    14:25

    Утилиты: Process Monitor v.1.26:

    14:00

    Новый MacBook заметно быстрее предшественника:

    13:54

    Память нового типа может в ближайшие годы вытеснить флэш-память:

    13:46

    Super Talent: миниатюрные флэш-накопители PICO:

    13:37

    Общение в сети: Gizmo v.4.0.0.314 Beta:

    13:35

    Утилиты: GoodSync v.6.3.2:

    13:10

    Медиаплееры: Miro v.0.9.9.9.1:

    12:45

    Графика: TwistedBrush v.14.2:

    12:20

    Чистильщики: Advanced Uninstaller PRO v.8.5:

    11:55

    Утилиты: Symantec LiveUpdate v.3.2.0.68:

    11:30

    ETegro Technologies выпускает серверы на базе четырехъядерных процессоров AMD Opteron:

    11:15

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.6.0 Build 3940:

    11:05

    Lenovo впервые пополняет семейство ПК под маркой Think:

    10:57

    Файловые обменники: BitComet v.0.95:

    10:40

    Медиаплееры: KMPlayer v.2.9.3.1402 Beta:

    10:15

    Tensilica обновляет семейство процессорных ядер Diamond Standard :

    09:58

    Мониторинг трафика: BWMeter v.3.3.2:

    09:50

    Интернет и сети: SeaMonkey v.1.1.6:

    09:25

    Мультимедиа: Zortam Mp3 Media Studio v.7.52:

    09:05

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.6.0.8:

    08:45

    Безопасность: F-Secure BlackLight v.2.2.1067 Beta:

    08:30

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.162.58 для чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 7 ноября):

    08:00

    Японцы создают робота, который сможет учиться, наблюдая за людьми:

    00:19

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