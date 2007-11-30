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    30 ноября 2007

    McAfee VirusScan 8.6 полностью совместим с Leopard:

    23:28

    Samsung SDI отстает от графика освоения технологии AMOLED, но скоро дела должны пойти на лад:

    18:09

    Мнение Pacific Crest: Dell «перестанет делать упор» на AMD в 2008 году:

    17:51

    Symantec предупреждает об уязвимости QuickTime:

    17:48

    Microchip Technology пополняет семейство 16-разрядных контроллеров PIC24H:

    17:36

    WD начинает массовые поставки винчестеров Caviar GreenPower объемом 500 ГБ:

    17:14

    Leadtek WinFast PX8800 GT 256MB: одна из первых GeForce 8800 GT 256MB:

    16:38

    A-DATA выпускает 4 новых серии флэш-накопителей на любой вкус:

    16:36

    GeForce 8800 GTS 512 MB не поддерживает SLI из трёх карт:

    16:34

    AMD называет разработчиков Barcelona и Shanghai, и наращивает свои ресурсы в области НИОКР:

    15:31

    Planar Dome Z16: первый в мире 16-Мп, 30-дюймовый, черно-белый монитор:

    14:59

    Диспетчеры закачек: Free Download Manager v.2.5 Build 730:

    14:50

    Hynix и SiliconFile вместе займутся выпуском датчиков изображения по технологии CMOS:

    14:37

    Настройщики: phpMyAdmin v.2.11.2.2:

    14:25

    Утилиты: WinMerge v.2.7.6 Beta:

    14:00

    Интернет и сети: FeedDemon v.2.6 RC3:

    13:35

    Сенсорная технология Freescale «оставит без работы» механические кнопки и выключатели :

    13:23

    Утилиты: 4NT v.8.02 Build 100:

    13:10

    Аналитики верят в потенциал органических полупроводников: к 2015 году объем рынка составит 21,6 млрд. долл.:

    12:58

    ABIT I45D: плата для экономных владельцев процессоров Intel:

    12:48

    Безопасность: BlackICE PC Protection v.3.6cpr:

    12:45

    OCZ 8GB Platinum PC2-6400 "Quad" Kit: для тех, кому всегда мало ОЗУ в системе:

    12:31

    Специалисты Samsung создали однокристальное решение для считывания меток RFID:

    12:26

    Настройщики: Vista Manager v.1.2.8:

    12:20

    Назван более точный срок выхода трехъядерных процессоров AMD:

    12:03

    Интернет и сети: Incredisoft Access Remote PC v.5.10:

    11:55

    Мультимедиа: VideoLAN v.0.8.6d:

    11:30

    Медиаплееры: Zoom Player v.6.00 Beta 2:

    11:05

    Интернет и сети: SeaMonkey v.1.1.7:

    10:40

    Утилиты: SUMo v.1.1.1.27:

    10:15

    Диспетчеры закачек: Orbit Downloader v.2.4.3:

    09:50

    Интернет и сети: Ashampoo ClipFinder v.1.26:

    09:25

    Общение в сети: AIM v.6.5.7.14 Beta:

    09:05

    Общение в сети: Gizmo v.4.0.0.324:

    08:45

    Тестовые приложения: CrystalDiskMark v.1.0.5b:

    08:30

    Официальные бета-драйверы ForceWare v.169.12 для видеокарт NVIDIA:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 30 ноября):

    08:00

    Тесты производительности, энергопотребления, шума и тепловыделения GeForce 8800 GTS 512 MB:

    07:51

    Brando предлагает хаб с USB, SATA и eSATA :

    07:49

    Foxconn готовит плату на базе AMD 790FX с южным мостом SB700:

    07:46

    AMD хоронит платформу Quad FX :

    04:34

    Lenovo представила бюджетный ноутбук G400:

    03:48

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