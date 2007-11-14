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    14 ноября 2007

    Пользователи разочарованы новым iCal:

    22:35

    В рабочих станциях Super Micro Computer используется шина PCI-Express Gen 2 и модули памяти FB-DIMM:

    19:10

    Microchip Technology размещает в миниатюрном корпусе 12-разрядный ЦАП и память EEPROM:

    18:23

    Утилиты: SUMo v.1.1:

    17:20

    LG повышает динамическую контрастность своих мониторов до 5000:1:

    17:13

    Drive eRazer "срежет" информацию с жёсткого диска:

    17:11

    PROLINK PixelVeiw PlayTV USB 415: внешний TV-тюнер для Vista Media Center:

    17:08

    Запись: FinalBurner Free v.1.24.0.115:

    16:55

    Общение в сети: Gizmo v.4.0.0.317:

    16:30

    Настройщики: Vista Manager v.1.2.7:

    16:05

    Утилиты: DeviceLock v.6.2 Build 11337:

    15:40

    Philips и Lite-on IT анонсировали Blu-ray привод по цене 179 евро:

    15:38

    WD начинает продажи винчестеров с пониженным энергопотреблением RE2 GreenPower:

    15:34

    CME M-Key — портативная MIDI-клавиатура:

    15:30

    Gemalto и Lexar представили SEG - «устройство для цифровой идентификации и хранения данных»:

    15:01

    SanDisk Vaulter Disk — ускоритель для ПК на флэш-памяти, ждем в 2008 году:

    14:56

    Настройщики: jv16 PowerTools 2007 v.1.7.0.420:

    14:50

    Coolermaster выпускает ESA Cosmos, корпус, отвечающий стандарту ESA:

    14:36

    Plextor выпускает три новых внешних HDD, PX-PH120US, PX-PH160US и PX-PH250US:

    14:34

    BiTMICRO готовится к выпуску 3,5-дюймовых SSD объемом 1,6 ТБ с интерфейсом Fibre Channel :

    14:26

    Интернет и сети: Colasoft Capsa v.6.6:

    14:25

    NVIDIA 3 x SLI на примере трех GeForce 8800 Ultra, результаты тестов в 3DMark06:

    14:03

    Чистильщики: CleanCenter v.1.63.1:

    14:00

    Разгон: Core Center v.2.0.2.3:

    13:35

    Microsoft: Microsoft Application Compatibility Toolkit v.5.0:

    13:10

    Настройщики: TweakVista v.1.0.1:

    12:45

    Медиаплееры: BSPlayer v.2.25:

    12:20

    Microsoft: средство удаления вредоносных программ из Microsoft Windows v.1.35:

    11:55

    SMART Modular Technologies добавляет в семейство DDR2 RDIMM модули объемом 8 ГБ:

    11:45

    Microsoft: Visual Studio 2008 и .NET Framework 3.5:

    11:30

    Почтовые клиенты и фильтры: Mozilla Thunderbird v.2.0.0.9 Beta:

    11:05

    Диагностика: CrystalDMI v.1.0.1:

    10:40

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004R2 v.0.9.123.402a:

    10:15

    Bento — новый продукт FileMaker:

    09:59

    Обновление драйверов и ПО для встроенного звука от RealTek:

    09:50

    Неофициальные драйверы ForceWare v.167.36 для NVIDIA GeForce 8800GT:

    09:25

    Фото дня: коробка AMD Phenom:

    09:23

    Официальная версия драйверов и утилит (Matrix Storage Manager) для чипсетов Intel:

    09:05

    Утилиты: MSI LiveUpdate v.3.83:

    08:45

    Неофициальные драйверы для звука от C-Media:

    08:30

    Утилиты: AsusUpdate v.7.13.01:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 14 ноября):

    08:00

    Редакторы: AkelPad v.3.4.3:

    07:14

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