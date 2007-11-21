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    21 ноября 2007

    Апдейт QuarkXPress 7.31 обеспечивает полную совместимость с Leopard:

    21:48

    GIGABYTE M704: по функциональности - ноутбук, по размерам - UMPC:

    21:44

    abit AX78 — одна из первых плат на AMD 770 с поддержкой процессоров AMD Phenom анонсирована официально:

    21:30

    Безопасность: Spyware Doctor v.5.5.0.111 Beta:

    19:00

    Pioneer выпускает серии приводов DVR-115 и DVR-215 с максимальными скоростями записи DVD :

    18:57

    Веб-браузеры: IEPlus v.1.4:

    18:35

    Ambric Am2045B: 336 процессоров, 350 МГц, 325 долларов — одна микросхема:

    18:10

    Антивирусы: Microworld Anti Virus & Spyware Toolkit Utility v.9.5.6:

    18:10

    Архиваторы: PowerArchiver 2007 v.10.21 RC2:

    17:45

    BenQ Joybook R43 — стильный и крепкий ноутбук:

    17:30

    Диспетчеры закачек: Net Transport v.2.51:

    17:20

    Настройщики: PowerStrip v.3.75.592 Beta:

    16:55

    Безопасность: ZoneAlarm v.7.0.462.000:

    16:30

    Первое фото и подробности о Radeon HD 3600:

    16:23

    Мультимедиа: J. River Media Center v.12.0.375:

    16:05

    Dell Inspiron 1525 / 1526: в какой конфигурации будут эти ноутбуки и когда:

    15:55

    Мониторинг серверов: Asset Tracker for Networks v.6.9:

    15:40

    Запись: Nero Burning Rom v.8.1.1.4:

    15:15

    Графика: adionSoft Fast Image Resizer v.0.95:

    14:50

    Диспетчеры закачек: save2pc v.3.15:

    14:25

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.2.0.1:

    14:00

    GIGABYTE выпускает серию готовых ПК Eagle:

    13:51

    Общение в сети: Xfire v.1.84:

    13:35

    Линейку Intermec CN3 пополнил компьютер в усиленном исполнении CN3e с поддержкой GPS:

    13:26

    Чистильщики: Baku v.3.2 (Updated):

    13:10

    Удлинители Adder серии X200 позволяют вынести USB, видео и звук на расстояние до 300 м:

    12:45

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail v.5.68 Build 3226:

    12:45

    Студийные мониторы Digidesign Reference Monitor Series (RMS) :

    12:40

    Noctua NH-U12P: практически бесшумный кулер с четырьмя тепловыми трубками:

    12:26

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (20.11.2007):

    12:20

    Настройщики: WinXP Manager v.5.1.9:

    11:55

    Модули питания, собирающие энергию из окружающей среды, пробудили интерес потребителей:

    11:45

    Безопасность: AVG Internet Security v.7.5.503a1205:

    11:30

    Антивирусы: AVG Plus Firewall Edition v.7.5.503 Build 1205:

    11:05

    FTP-клиенты: FileZilla v.3.0.4 RC1:

    10:40

    Nikon оснащает недорогой «штатный» зум стабилизатором: AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR:

    10:36

    Гигабайт памяти SanDisk 3D memory будет стоить всего $6:

    10:25

    Безопасность: Comodo Firewall Pro v.3.0.12.266:

    10:15

    Выпуск 45-нм процессоров Intel на 25% увеличит в 2008 году спрос на многослойные подложки:

    10:05

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.3.0 Beta 1:

    09:50

    FTP-клиенты: SmartFTP v.2.5 Build 1008:

    09:25

    Handy Calendar наведет порядок в делах и планах:

    09:05

    В России появился новый класс продуктов Microsoft:

    08:45

    Тестовые приложения: CrystalDiskMark v.1.0.5:

    08:30

    Диагностика: System Information for Windows (SIW) v.1.72:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 21 ноября):

    08:00

    NVIDIA GeForce 8800GT 256MB в тестах против 8800GT, 8600GTS и Radeon HD 3850:

    07:46

    Карты памяти Apacer microSD 2 ГБ будут поставляться в комплекте с двумя адаптерами:

    02:55

    ASRock ALiveDual-eSATA2: поддержка Phenom, PCIe x16 и… AGP в одной плате:

    02:28

    AMD Phenom 9500 уже в продаже... в составе готовых ПК в Японии:

    02:20

    Одноплатные компьютеры Parvus CPU-1472 и CPU-1474 работают при температуре -40°С:

    00:40

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