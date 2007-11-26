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    26 ноября 2007

    Апдейт Mac OS X 10.4.11 повреждает разделы жесткого диска?:

    23:56

    В QuickTime обнаружена еще одна уязвимость:

    23:13

    A-DATA выпускает стильную "USB-флэшку" T703 Mickey Flash Drive:

    20:11

    EIZO Flexscan SX2461W-U: FullHD монитор для… дальтоников:

    18:12

    Ноутбук Dell XPS M1530, пока — неофициально:

    17:08

    Оборудование для 802.11n пока дешеветь не будет:

    13:12

    NEC Powermate P: еще один ПК "всё в одном", на этот раз из Японии:

    12:57

    Мультимедиа: cPicture LE v.1.7:

    11:30

    Утилиты: WinMerge v.2.7.5.7 Beta:

    11:05

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.0.37:

    10:40

    Диагностика: EF Process Manager v.4.60:

    10:15

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.4.0.1.4 Beta:

    09:50

    Мультимедиа: Reaper v.2.012:

    09:25

    Диагностика: DVDInfoPro v.4.75:

    09:05

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.2.60:

    08:45

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 26 ноября):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 19 по 25 ноября 2007 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 19 по 25 ноября 2007 года):

    08:00

    Фото и первые спецификации флагманского ускорителя AMD R680:

    00:03

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