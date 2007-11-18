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    18 ноября 2007

    Agfa и Thin Film Electronics займутся недорогой «печатной» памятью:

    19:03

    Червяки Gizzy и Maggie — USB-накопители, возможно, с самым нелепым внешним видом :

    18:07

    SMC помогает ускорить приход сетей 10 Gigabit Ethernet:

    17:33

    SteelSeries 7G: клавиатура, у которой можно нажимать все клавиши сразу:

    17:22

    «Голубое облако»: IBM предлагает новую концепцию доступа к вычислительным ресурсам :

    16:48

    Spansion и Virident создадут новую память для серверов Интернет:

    14:05

    Freescale выпускает новое семейство 8-разрядных микроконтроллеров — S08D:

    13:30

    Процессоры AMD Phenom будут дешевле, чем ожидалось:

    13:16

    AMD собирается изменить логотипы Radeon и CrossFire:

    13:14

    Seiko Epson показывает дисплей на базе электронной бумаги с разрешением 1600 х 1200 и весом в 57 г:

    12:55

    Dell выпускает XPS ONE, интересную альтернативу Apple iMac:

    12:39

    Команда-победитель гонки автомобилей-роботов 2007 DARPA Urban Challenge получила 2 000 000 долларов:

    11:59

    Kovio готовится серийно «печатать» полупроводниковые микросхемы:

    11:07

    Американские инженеры работают над графическим дисплеем для незрячих:

    10:35

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