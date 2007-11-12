  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    12 ноября 2007

    Apple выпустит ультрапортативный MacBook в январе?:

    23:13

    Danger Den выпускает MC-TDX — производительный водоблок для CPU Intel 775 и MPC-680i для чипсетов NVIDIA:

    21:15

    GIGABYTE намерена выти на европейский рынок готовых ПК :

    19:08

    Dell Precision M2300: полноценная мобильная рабочая станция в компактном типоразмере:

    19:02

    Диагностика: Central Brain Identifier v.8.3.6.5 Build 1111 RC5:

    18:10

    VMware Fusion 1.1 поддерживает DirectX 9.0:

    17:59

    Медиаплееры: Kantaris Media Player v.0.2.5:

    17:45

    Редакторы: SavageEd v.1.3.5:

    17:20

    Резервное копирование: TurboBackup v.6.0:

    16:55

    Интернет и сети: WiSSH v.2.83:

    16:30

    Утилиты: Disk Heal v.1.44:

    16:05

    Thermaltake V1R — кулер на тепловой трубке для памяти :

    15:43

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (10.11.2007):

    15:40

    Утилиты: PropertyEditor v.4.2:

    15:15

    Мониторинг серверов: DEKSI Network Monitor v.5.0.5:

    14:50

    Интернет и сети: WebAllow v.2.23:

    14:25

    AMD RV670 – карты еще не вышли, но уже стали немного дешевле и быстрее:

    14:08

    Интернет и сети: VideoCacheView v.1.00:

    14:00

    Чистильщики: SuperCleaner v.2.96:

    13:35

    Глава Sony хотел бы вернуться в прошлое и заключить союз с HD DVD:

    13:31

    Утилиты: SUMo v.1.0.1.23:

    13:10

    Утилиты: Registry Watch v.3.1.02:

    12:45

    OKI ML67Q5250: дактилоскопическая идентификация силами одной микросхемы:

    12:36

    Мультимедиа: myFairTunes v.7.5.0:

    12:20

    Файловые менеджеры: FreeCommander v.2007.10:

    11:55

    EDGE: 12" фоторамка с плеером МР3 и MPEG-4:

    11:30

    Графика: Canon RAW Codec v.1.2:

    11:30

    Веб-браузеры: AddaButton v.4.1:

    11:05

    Японцев уже не интересуют персональные компьютеры:

    10:50

    Утилиты: Active Keyboard v.3.1:

    10:40

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.6.4:

    10:15

    Запись: Nero Burning Rom v.8.1.1.3:

    09:50

    Утилиты: Phone Xpress v.1.0.214:

    09:25

    Тестовые приложения: MemTest v.3.6:

    09:05

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.13.2.402:

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 5 по 11 ноября 2007 года):

    08:30

    MEMS и пингвины:

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 5 по 11 ноября 2007 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 5 по 11 ноября 2007 года):

    08:00

    Intel делает доступ к своей базе данных CPU и чипсетов свободным для всех:

    07:45

    Здравствуй, Penryn! 45-нм процессоры Intel – свершившийся факт:

    02:25

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    ноябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018