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    29 ноября 2007

    Data Rescue II получает совместимость с Leopard:

    23:34

    IOTEK оснащает корпус для 2,5-дюймового винчестера сенсорным экраном для ввода пароля:

    23:21

    Не прошло и полгода: Samsung начинает поставки терабайтного винчестера SpinPoint F1:

    21:38

    OFS EZ-Bend — оптоволоконные кабели могут быть очень гибкими:

    21:13

    В будущем году Zonbu тоже представит недорогой ноутбук, но не свой; «бета-версия» продукта уже доступна:

    19:37

    HP Photosmart C8180 не только печатает на дисках, но и записывает их:

    17:58

    Vantec StingRay Mini STG-110: жидкостный кулер размером с воздушный:

    17:53

    Срок действия бета-версии Boot Camp истечет 31 декабря:

    17:42

    Настройщики: Internet Cyclone v.1.93:

    17:20

    FTP-клиенты: CuteFTP v.8.1.0:

    16:55

    Редакторы: AkelPad v.3.4.4:

    16:30

    Intel объявляет победителя конкурса на лучший альтернативный источник энергии:

    16:17

    Интернет и сети: VisualRoute 2008 v.12.0с:

    16:05

    Мультимедиа: J. River Media Center v.12.0.380:

    15:40

    Мультимедиа: Easy CD-DA Extractor v.11.0.2:

    15:15

    Интернет и сети: Offline Explorer v.4.9:

    14:50

    Интернет и сети: Sandboxie v.3.20.01:

    14:25

    Интернет и сети: Google Earth v.4.2.0225:

    14:00

    Мультимедиа: AudioGrail v.6.10.2.146:

    13:35

    Чистильщики: Revo Uninstaller v.1.40:

    13:10

    ASPLinux 12 Carbon — в продаже:

    12:57

    ProLite E2003WS: новый быстрый широкоформатный монитор iiyama:

    12:51

    Утилиты: Cain & Abel v.4.9.9:

    12:45

    Palit GeForce 8800GT Sonic: быстрее, тише, надежнее:

    12:25

    Диагностика: CrystalDMI v.1.0.2:

    12:20

    Почтовые клиенты и фильтры: Portable Thunderbird v.2.0.0.9:

    11:55

    Интернет и сети: Performance Monitoring Protocol v.9.0.1:

    11:30

    Резервное копирование: Backup4all v.3.10 Build 288:

    11:05

    Интернет и сети: Soulseek 157 Test 12c:

    10:40

    Casio Hi-Zoom Exilim EX-V8 теперь и в черном цвете:

    10:24

    Запись: Ashampoo Burning Studio v.7.21:

    10:15

    Общение в сети: ICQ v.6.0 Build 6039:

    09:50

    Софт для сотовых: Nokia PC Suite v.6.85.12.0:

    09:25

    Безопасность: ESET Smart Security и ESET NOD32 3.0:

    09:05

    Новая версия Zlock поддерживает Windows Vista:

    08:45

    Медиаплееры: QuickTime Alternative v.2.11:

    08:30

    Официальные бета-драйверы ForceWare v.169.09 для видеокарт NVIDIA:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 29 ноября):

    08:00

    ASUS WL-160N – самая маленькая в мире радиокарта USB 2.0 стандарта 802.11n :

    05:28

    Patriot Memory продаются в нагрузку к новым платам ECS:

    05:19

    OptiWind — относительно недорогая мышь с вентилятором и подсветкой:

    04:39

    ECS GF7100PVT-M3 — новая системная плата формата Micro-ATX:

    02:31

    RealSSD — семейство Solid State Drives в исполнении Micron :

    01:12

    Lagos Analysis обвиняет OLPC в нарушении авторских прав и требует прекратить продажи XO:

    00:01

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