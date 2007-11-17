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    17 ноября 2007

    Медиаплееры: OrangeCD Player v.6.1.9:

    19:00

    Резервное копирование: Backup-2006 Studio v.5.1.6.235:

    18:35

    Антивирусы: NOD32 Antivirus System v.3.0.556.0:

    18:10

    Почтовые клиенты и фильтры: SpamButcher v.1.9i:

    17:45

    Офисное ПО: EssentialPIM v.2.13:

    17:20

    Восстановление данных: Unstoppable Copier v.3.2:

    16:55

    Настройщики: DTweak v.3.5:

    16:30

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (15.11.2007):

    16:05

    Чистильщики: Advanced Uninstaller PRO v.8.5.1:

    15:40

    Веб-браузеры: 32bit Web Browser v.07.11.15:

    15:15

    Настройщики: Reg Organizer v.4.20 Beta 3:

    14:50

    Диспетчеры закачек: Free Download Manager v.2.5 Build 726:

    14:25

    Выпущен OpenOffice.org v.2.3.1 RC1:

    14:00

    Софт для сотовых: MyPhoneExplorer v.1.6.4:

    13:35

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 (aka DivxToDVD ) v.2.2.3h:

    13:10

    Дефрагментаторы: UltraDefrag v.1.2.2:

    12:45

    Безопасность: Eset Smart Security v.3.0.566:

    12:20

    Восстановление данных: Recuva v.1.08.174:

    11:55

    Дефрагментаторы: JkDefrag v.3.29:

    11:30

    Фото, спецификации, дата выхода и цены GeForce 8800GTS 512 MB:

    11:09

    Фото дня: варианты использования клавиатуры Optimus Maximus:

    11:06

    Утилиты: Pfrank v.2.08:

    11:05

    TwinMOS Mobile Disk P1: до 32 Гб в зеркальном корпусе:

    10:49

    Восстановление данных: FreeUndelete v.2.0.0745:

    10:40

    Blu-ray Disc Association обвиняет HD DVD Promotional Group в искажении фактов:

    10:38

    ASUS меняет цвет Eee PC, а размер дисплея — не меняет:

    10:36

    Raptoxx Exxtreme RT-750EBAD: мощный, функциональный и броский блок питания:

    10:16

    Редакторы: PSPad Editor v.4.5.3 Build 2293 Beta:

    10:15

    IDT расширяет поддержку PCI Express Gen2 выпуском еще четырех микросхем-коммутаторов:

    10:10

    Почтовые клиенты и фильтры: Koma-Mail v.3.65:

    09:50

    Корпус NZXT Rogue: размер не ограничивает свободы конфигурирования:

    09:39

    Диагностика: ASTRA v.5.34:

    09:25

    Терабайты DRAM с оптоволоконным подключением: синтез технологий Scalable Memory и OpenFabrics:

    09:25

    Неофициальные бета-драйверы ForceWare v.169.06 для чипсетов и процессоров NVIDIA:

    09:05

    BFG NVIDIA GeForce 8800 GT OC2 — еще немного производительности за 20 долларов к цене :

    08:52

    Обновление драйверов для сетевых адаптеров Broadcom NetXtreme II:

    08:45

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 17 ноября):

    08:30

    Diamond Multimedia ATI Radeon HD3850 и HD3870 – CrossFire на любой платформе:

    08:25

    Мультимедиа: myFairTunes v.7.0.2с:

    08:15

    Мультимедиа: Aurora Media Workshop v.3.3.45:

    08:00

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