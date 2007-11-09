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    9 ноября 2007

    FoneLink 1.2 позволяет отправлять SMS из Leopard:

    23:26

    Microsoft Messenger for Mac 7 будет выпущен в течение нескольких месяцев:

    22:15

    Mitsubishi DiamondCrysta — сразу четыре новых ЖК-монитора:

    20:01

    VIA pc-1 PC2500E: набор для сборки сверхдешевого ПК:

    19:37

    Hewlett-Packard решила отказаться от производства цифровых фотокамер:

    19:25

    Toshiba рапортует об успехах в создании памяти MRAM:

    18:47

    Мультимедиа: Replay Music v.3.0 Beta:

    16:05

    Резервное копирование: Network File Monitor Pro v.2.30.4:

    15:40

    В будущем году ASUS выпустит настольную версию Eee PC:

    15:17

    Безопасность: Prevx CSI - FREE Malware Scanner v.1.1.0.30:

    15:15

    Radeon HD 2900GT — бесшумный анонс состоялся на примере карты Sapphire:

    15:01

    Интернет и сети: FeedDemon v.2.6 Beta 3:

    14:50

    Интернет и сети: Ultr@VNC v.1.0.4 RC5:

    14:25

    Тестовые приложения: Cddoc v.0.33:

    14:00

    Восстановление данных: Encopy v.4.41:

    13:35

    GALAXY анонсирует ускоритель GeForce 8800GT собственного дизайна:

    13:18

    Резервное копирование: Driver Magician v.3.27:

    13:10

    AMD Phenom Х4 9600 в синтетических тестах SiSoft Sandra:

    13:07

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    12:45

    Безопасность: Comodo Firewall Pro v.3.0.11.246 RC1:

    12:20

    Медиаплееры: QuickTime Alternative v.1.95:

    11:55

    Sony обещает к 2010 году сделать оптический диск объемом 500 Гб:

    11:51

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.13.2.401b:

    11:30

    Мониторинг: PassMark WirelessMon v.2.1 Build 1001:

    11:05

    Утилиты: Aim Ad Hack v.5.51:

    10:40

    Восстановление данных: Recover My Files v.3.9.8.5807:

    10:15

    Мультимедиа: MP3DirectCut v.2.07:

    09:50

    За квартал Transmeta заработала на продаже лицензий 1000 долларов:

    09:38

    AMD присоединяется к Qimonda и Carl Zeiss SMT в проекте "Nanoanalysis" :

    09:32

    Медиаплееры: Evil Player v.1.22:

    09:25

    Резервное копирование: GRBackPro v.6.5.0:

    09:05

    Интернет и сети: cFosSpeed v.4.07 Beta:

    08:45

    У Radeon HD 3850 и 3870, возможно, есть проблемы при работе в паре с чипсетом Intel P35:

    08:38

    Секретная схема системной платы для настольных ПК с процессорным гнездом AM3:

    08:33

    Безопасность: WinLock v.4.63:

    08:30

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.0.25:

    08:15

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2007.11.06:

    08:00

    Завеса тайны над флагманским решением AMD R680 приподнимается?:

    07:47

    "Почти деревянные" клавиатура и мышь всего за 20 долларов:

    07:46

    ZEROtherm BTF92 Overclocker Edition — кулер-бабочка для процессора оверклокера:

    05:35

    Память Integrated Silicon Solution SDRAM не боится температуры 105°C:

    01:46

    Ноутбук Fujitsu Siemens AMILO Si 2636: главное - дизайн:

    00:50

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