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    15 ноября 2007

    Карточки SDHC можно использовать на КПК с гнездом CompactFlash:

    23:30

    PowerColor представляет свои Radeon HD 3850 и HD 3870:

    21:22

    Apple выпустила iPhoto 7.1.1:

    21:11

    Apple выпустила Safari 3.0.4 for Windows beta:

    19:49

    Готовимся к Новому году: миниатюрный фотоальбом Santas Slide Show Ornament:

    19:28

    SIA смотрит на будущее полупроводниковых микросхем с оптимизмом:

    19:01

    3D-принтер Connex500 может создавать новые материалы:

    18:38

    Уведомление Intel о прекращении поставок некоторых популярных моделей процессоров Core 2 Duo:

    17:55

    Matias: складная USB-клавиатура Folding Keyboard для мобильных пользователей:

    17:40

    PhotoVu пополняет линейку широкоформатных фоторамок 17-дюймовой моделью с Wi-Fi:

    17:15

    GECUBE анонсирует фабрично разогнанные адаптеры, серию Radeon HD 3800 О.С. с новым кулером X-Turbo III:

    16:35

    Philips Lumileds LUXEON K2 — первый светодиод, рассчитанный на ток 1 А:

    16:22

    Адаптер Palit Radeon HD 3850 — с собственным, "правильным" дизайном :

    15:10

    OCZ Technology ReaperX PC3-10666 и PC2-8000: наборы быстрой памяти специально для игры Crysis:

    14:48

    Продажи более дешевых GeForce 8800GT стартовали:

    14:45

    Сайт Alienware раскрывает данные по ноутбукам M15x / M17x и картам GeForce Go 8800M GTX, которые в них будут устанавливаться:

    14:02

    Вентиляторы Scythe Slip Stream 120mm: еще один подход к увеличению эффективности:

    13:05

    ЖК-панели LG.Philips LCD для ноутбуков не боятся загрязнений :

    12:40

    В следующем году у ASUS Eee PC увеличатся дисплей и объём флэш-памяти:

    12:32

    Pentum Group показывает сетевую карту для WAN с пропускной способностью 40 Гбит/с:

    12:30

    ONFI увеличивает скорость интерфейса флэш-памяти NAND до 133 МБ/с:

    11:45

    В ассортименте продукции Pulse появляется компактная антенна для приема DVB-H:

    11:00

    Hynix выпускает первую в отрасли память GDDR5 плотностью 1 Гбит:

    10:30

    Фото дня: четыре платы ATI Radeon HD 3850 в конфигурации CrossFireX:

    09:55

    Apple выпустила Mac OS X 10.4.11:

    09:54

    Самая большая покупка IBM – что можно купить за 5 миллиардов долларов? Нет, не AMD:

    09:30

    Серия ATI Radeon HD 3800 представлена официально:

    09:15

    SRC Series I MAP: можно ли установить процессор в гнездо для модуля памяти?:

    09:00

    Нет, AMD не продает Fab 38 :

    08:00

    Технология, разработанная OKI, позволяет вдвое уменьшить камеры для сотовых телефонов :

    03:00

    GIGABYTE GV-RX387512H-B: фото и параметры одного из первых официально представленных адаптеров на базе Radeon HD 3870:

    02:00

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