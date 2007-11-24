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    24 ноября 2007

    Blu-ray занимает 97% японского рынка рекордеров высокой четкости:

    16:13

    Чистильщики: Total Uninstall v.4.40:

    15:15

    Zalman официально представила свои трёхмерные мониторы диагональю 19" и 22":

    14:52

    Графика: StudioLine Photo Basic v.3.50.3:

    14:50

    Южнокорейский робот Iclebo возьмет на себя роли уборщика и охранника:

    14:49

    Gennum показывает возможность передачи видеоданных по оптическому каналу со скоростью 12 Гбит/с:

    14:37

    PNY Attache Optima: USB-накопитель оригинального форм-фактора:

    14:28

    Утилиты: Pfrank v.2.09:

    14:25

    Semtech SX8724 – «платформа для датчиков» в корпусе размерами 4х4 мм:

    14:08

    Безопасность: Malwarebytes' Anti-Malware v.0.73 Beta:

    14:00

    Пульт ДУ Outel управляет ноутбуком по радио:

    13:51

    Адаптер питания Delta Electronics MB-70 назван самым маленьким в мире:

    13:45

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (23.11.2007):

    13:35

    OSRAM выпускает светодиод, рассчитанный на ток 2 А:

    13:30

    Безопасность: SpyRemover v.2.74:

    13:10

    GeForce 8800GTS 512 MB: фото финальной версии, обновленная дата выхода, энергопотребление:

    13:08

    Первые тесты производительности Intel G35:

    13:07

    DFI LANParty UT 790FX-M2R: масса мелких полезностей и поддержка Phenom:

    13:06

    A-DATA выпускает самую быструю DDR3 в мире :

    13:05

    17 декабря - дата дебюта не только NVIDIA nForce 780i SLI, но и 750i SLI:

    13:04

    Графика: Tux Paint v.0.9.18:

    12:45

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2007.11.22:

    12:20

    DVD Forum окончательно стандартизовал диски HD DVD-ROM объемом 51 ГБ:

    12:11

    Диспетчеры закачек: save2pc v.3.20:

    11:55

    Почтовые клиенты и фильтры: SynchPst for Outlook v.2.4.7:

    11:30

    Утилиты: Volumouse v.1.53:

    11:05

    Антивирусы: Trojan Guarder Gold Version v.7.41:

    10:40

    Интернет и сети: NetShareWatcher v.1.4.1:

    10:15

    NVIDIA готовит к выпуску мобильные GPU девятой серии:

    10:15

    Мультимедиа: Aurora Media Workshop v.3.3.45.12:

    09:50

    Total HD: гибридные диски Blu-ray/HD DVD, увидим нескоро:

    09:28

    Архиваторы: WinAce v.2.69 Final:

    09:25

    GIGABYTE готовит к выпуску три системных платы типоразмера mini-ITX на процессорах VIA C7:

    09:11

    Диагностика: CPU-Z v.1.42:

    09:05

    Диагностика: PC Wizard 2008 v.1.81:

    08:45

    Диагностика: CrystalDMI v.1.0.1a:

    08:30

    Неофициальная версия Intel Chipset Software Installation Utility:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 24 ноября):

    08:00

    Samsung улучшает литиево-ионную аккумуляторную батарею, заменив материал отрицательного электрода:

    01:28

    iiyama ProLite T1530SR, T1730SR и T1930SR — три новых сенсорных ЖК-монитора:

    00:31

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