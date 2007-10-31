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    31 октября 2007

    WD начинает поставки мобильных 2,5-дюймовых винчестеров объемом 320 Гб :

    23:02

    Специалисты критикуют безопасность Leopard:

    19:50

    Запись: Burn4Free v.3.7.0.0:

    18:10

    За первый уик-энд было продано 2 млн. копий Leopard:

    17:45

    Мультимедиа: MediaMonkey v.3.0.0 Build 1097 Beta:

    17:45

    AHA3610 – архиватор GZIP в одной микросхеме:

    17:28

    Мультимедиа: J. River Media Center v.12.0.358:

    17:20

    FTP-клиенты: TurboFTP v.5.60 Build 620:

    16:55

    Настройщики: phpMyAdmin v.2.11.2:

    16:30

    CD/DVD: CloneCD v.5.3.1.0:

    16:05

    Файловые менеджеры: FAR v.1.80 Build 300 Alpha 1:

    15:40

    Антивирусы: Protector Plus 2007 v.8.0.B01:

    15:15

    Каталогизаторы: All My Movies v.4.5 Build 1246:

    14:50

    Архиваторы: WinRAR Unplugged v.3.7.1.1:

    14:25

    Настройщики: StartUpLite v.1.06:

    14:00

    Антивирусы: Trojan Guarder Gold Version v.7.40:

    13:35

    Цены, частоты Radeon HD3800, сравнение производительности с GeForce 8800GT:

    13:15

    Утилиты: Pitaschio v.2.17:

    13:10

    Две видеокарты Leadtek WinFast: обычная PX8800 GT и экстремальная PX8800 GT Extreme:

    12:46

    Общение в сети: Xfire v.1.83:

    12:45

    Новости об Intel Nehalem: линейка пополняется процессорами Gainstown:

    12:29

    Восстановление данных: FreeUndelete v.2.0 (Updated):

    12:20

    ACB-MP.LPCI - последовательный адаптер в виде низкопрофильной платы расширения для шины PCI:

    12:09

    Диспетчеры закачек: Mass Downloader v.3.3 Build 698:

    11:55

    В дефиците ASUS Eee PC виновата… Intel :

    11:49

    Утилиты: Karen's Directory Printer v.5.2.5:

    11:30

    Безопасность: Vista Firewall Control v.1.2:

    11:05

    Новые драйверы и ПО LGS для устройств Logitech:

    10:40

    Интернет и сети: IE7pro v.1.2:

    10:15

    Фото дня: новый боксовый кулер для 45-нм процессоров Core 2 Extreme:

    10:12

    Настройщики: NiBiTor v.3.5a:

    09:50

    Редакторы: Amaya v.9.99.2 Beta:

    09:25

    SMART Modular Technologies представляет первые в отрасли модули DDR2 Mini-RDIMM объемом 8 Гбайт:

    09:22

    Утилиты: Vista Start Menu v.2.61:

    09:05

    Marvell Discovery VI: в одном системном контроллере - SATA, PCI Express, DDR2, Gigabit Ethernet, USB 2.0 и кое-что еще:

    08:59

    Настройщики: Mz Vista Force v.1.5:

    08:45

    Диспетчеры закачек: save2pc v.3.12:

    08:30

    Неофициальная версия Intel Chipset Device Software:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 31 октября):

    08:00

    GIGABYTE Poseidon 310: солидный и эффективный корпус:

    07:46

    32-Гб новинка в серии накопителей Patriot Xporter XT Boost:

    07:45

    Palit GeForce 8800GT: сначала охлаждаем, затем разгоняем:

    06:56

    Compro VideoMate Vista M5F PCI — TV-тюнер "медиацентр" с поддержкой расписания записи из режима S5 :

    04:45

    BFG NVIDIA GeForce 8800 GT OC 512MB — производительный адаптер за небольшие деньги?:

    04:19

    Micron ставит мировой рекорд плотности компонентов и модулей памяти DDR3:

    04:15

    AMD: Radeon HD 3800 — решение для DirectX 10.1:

    03:43

    Toshiba расширяет линейку внешних накопителей моделью объемом 250 Гб:

    03:25

    8-Гб версия SanDisk microSDHC вновь объявлена, названы цены:

    02:50

    D-Link DGL-4500 - «игровой маршрутизатор» с поддержкой Draft 802.11n:

    00:56

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