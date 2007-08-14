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    14 августа 2007

    Integrated Silicon Solution представила асинхронную память SRAM плотностью 4 Мбит с питанием 5 В:

    23:28

    Adlink ETX-GLX — миниатюрный COM-модуль с поддержкой HDTV:

    23:19

    MSI MS-7317: бюджетная плата на базе SiS671:

    23:01

    Addonics выпускает 4-портовый контроллер eSATA RAID5/JBOD PCI-E 8x:

    20:47

    Logitech V470 Cordless Laser Mouse — небольшая мышь для ноутбуков с подключением по Bluetooth :

    20:38

    Цены на DRAM достигнут пика в сентябре, считают эксперты DRAMeXchange:

    19:20

    Agilent Technologies представляет первое в отрасли решение для проверки оборудования на совместимость с DisplayPort :

    18:45

    VESA подвела итоги DisplayPort PlugTest: утверждены спецификации CTS и MOI:

    16:19

    Hitachi улучшает технологию трехмерных голографических дисплеев :

    15:41

    Apple выпустила AirPort Base Station Update 2007-002:

    15:26

    LaCie Biggest S2S: 5 Тб в компактном корпусе:

    14:24

    OCZ PC3-12800 Flex XLC: быстрая память DDR3 с водяным охлаждением:

    14:22

    Hynix Semiconductor планирует использовать технологию Z-RAM в чипах динамической памяти:

    12:14

    Серверные процессоры Intel Xeon X5365 и L5335: что важнее - производительность или энергопотребление?:

    11:40

    Microsoft утверждает, что на тестирование в FCC попал неисправный прототип Интернет-устройства:

    11:09

    iSlimCharger — миниатюрный док для iPod shuffle:

    08:37

    AMD демонстрирует в Японии Phenom, 3 ГГц, и обещает скорый выпуск Athlon 64 X2 Black Edition:

    08:00

    Intel прекращает выпуск Pentium 4 и Pentium D:

    02:10

    Samsung SDI: топливные элементы продлят время автономной работы ноутбука до одного месяца!:

    00:01

    Еврокомиссия одобрила создание СП Intel и STMicroelectronics :

    00:00

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