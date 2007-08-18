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    18 августа 2007

    Cooler Master Sphere: необычный взгляд на кулеры:

    20:09

    Восстановление данных: R-Studio v.4.0 Build 124049:

    19:00

    Настройщики: XdN Tweaker v.0.8.7.5:

    18:35

    Общение в сети: mIRC v.6.23:

    18:10

    Утилиты: Autoruns v.8.72:

    17:45

    Утилиты: Process Monitor v.1.22:

    17:20

    Настройщики: VistaTweaker v.0.3 Beta:

    16:55

    Специалисты комментируют черновые спецификации PCI Express 3.0:

    16:52

    Интернет и сети: Hidden Administrator v.1.9:

    16:30

    Panda Software: недельный отчет о вирусах и вторжениях (32 неделя 2007 года):

    16:05

    Чистильщики: SBMAV Disk Cleaner v.3.1:

    15:40

    Диагностика: Thaiphoon Burner v.3.2.0.9 Build 0808:

    15:15

    Общение в сети: Skype v.3.5.0.214:

    14:50

    Thermaltake Max4 – средство сменной установки 3,5-дюймового SATA-винчестера в 5,25-дюймовый отсек:

    14:39

    Графика: HyperSnap-DX v.6.21.02:

    14:25

    Настройщики: DTweak v.2.10:

    14:00

    Текстовые редакторы: Notepad++ v.4.2.2:

    13:35

    Текстовые редакторы: EditPad Lite v.6.3.1:

    13:10

    Спецификация AMD Light-Weight Profiling поможет раскрыть потенциал многоядерных систем:

    12:53

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (16.08.2007):

    12:45

    Intersil ISL3159E и ISL3179E: самые маленькие в мире 40-Мбит/с приемопередатчики RS-485/RS-422:

    12:32

    Безопасность: Windows Vulnerability Scanner v.1.13:

    12:20

    Настройщики: Ace Utilities v.4.0:

    11:55

    Интернет и сети: AI RoboForm v.6.9.6:

    11:30

    Интернет и сети: Roboform2Go v.6.9.6:

    11:05

    Антивирусы: AIM Fix v.1.6.815:

    10:40

    Безопасность: Prevx v.2.0 Beta 1.0.2 Build 82:

    10:15

    Утилиты: Pfrank v.2.03:

    09:50

    Почтовые клиенты и фильтры: Spam Bully v.4.1.0.15:

    09:25

    Стартовая линейка настольных Penryn: их будет девять:

    09:19

    Ноутбуки могут заметно подорожать в ближайшее время:

    09:11

    Chaintech GAE85GT: на 35% быстрее стандартных 8500 GT:

    09:10

    Dell готовит ноутбук для профи, мощный Precision M6300:

    09:09

    Apacer Mega Steno AM250: кардридер исключительно для дам:

    09:08

    Антивирусы: AVG Plus Firewall Edition v.7.5.484 Build 1100:

    09:05

    Неофициальные драйверы ForceWare v.156.09 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:45

    Неофициальная версия Intel Chipset Device Software:

    08:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов ASUS:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 18 августа):

    08:00

    ASRock 4Core1333-eSATA2: системная плата, которая быстрее референсных продуктов на базе Intel Р35 Express:

    01:07

    NX8600GTS Diamond Plus — еще один интересный адаптер компании MSI, с параметрами выше обычного:

    00:40

    NVIDIA втихую выпускает 128-битную версию GeForce 8400 GS:

    00:24

    SolidAlliance: кнопка Panic для снятия стресса:

    00:00

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