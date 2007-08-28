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    28 августа 2007

    Dell называет OptiPlex 755 «самым управляемым и энергетически эффективным» настольным ПК в мире:

    23:00

    ApolloIM — первый IM-клиент для OS X iPhone:

    22:21

    Выпущена новая версия эмулятора PC Q:

    20:48

    Axxon Computer анонсирует «первую в отрасли» карту расширения PCI Express с 16 портами RS232:

    20:48

    OCZ выпускает линейку карт памяти microSD:

    20:06

    ThermalTake TMG HD1: охлаждение для HDD и украшение для корпуса:

    20:02

    TV-тюнер Leadtek WinFast DVR3100 H рассчитан на прием цифрового и аналогового вещания:

    17:36

    Лидар помог роботу, созданному немецкими военными, победить в гонках European Land Robot Trial:

    17:10

    Японцы преодолели один из недостатков флэш-памяти – невысокую скорость записи:

    16:40

    Выпущен NeoOffice 2.2.1:

    16:26

    Logitech: новые гарнитуры для ПК в серии ClearChat :

    15:57

    Mirex начинает продажи однослойных записываемых и перезаписываемых дисков Blu-ray (BD-R/RE):

    14:41

    Кнопка «турбо» возвращается, хотя и в не совсем привычное место: MSI NX8600GT Twin Turbo:

    12:55

    Seagate может вскоре стать китайской:

    12:18

    Pano Logic предлагает «компьютеры» без процессора, памяти и ОС за 20 долларов в месяц:

    11:52

    "Гибридные" топливные элементы обеспечат ноутбукам до 50 часов автономной работы? :

    10:49

    Acer покупает Gateway, чтобы стать третьим по величине производителем ПК в мире:

    10:39

    Задай вопрос про Weybridge и получи ответ от Intel!:

    09:11

    Nikon: выпуск оптики NIKKOR для профессионалов:

    09:02

    Aleratec обещает «вылечить» царапины на DVD и CD за пять минут:

    06:15

    Корпус Nexus Caterpillar: основа для создания бесшумного ПК:

    06:10

    SilverStone NT07-Pro: кулер высотою в 35 мм для настольных систем на базе Santa Rosa:

    04:12

    Официально представлено новое поколение Intel vPro: Core 2 Duo, Q35 Express и кое-что еще:

    02:32

    HIS Radeon HD 2600XT DDR3: "компактный" ускоритель для HTPC:

    02:06

    OCZ выпускает PC2-6400 Reaper HPC CL3, память DDR2 с малыми задержками:

    01:04

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