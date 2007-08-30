  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    30 августа 2007

    Altera начинает поставки 65-нм FPGA Stratix III:

    23:08

    Apple выпустила AirPort Extreme Base Station Firmware version 7.2.1:

    22:44

    Три новых камеры Olympus: Stylus 820, Stylus 830 и Stylus 1200 или 12-Мп снимки всего за 350 долл.:

    21:28

    PC Cooler "South China Sea" — новый эффективный CPU-кулер из Китая:

    20:42

    Foxconn MARS: первый продукт новой линейки Quantum Force, официально:

    20:36

    Palit Microsystems выходит на рынок системных плат, анонс Palit P35A и еще трех моделей:

    19:24

    Запись: FinalBurner Free v.1.20.0.107:

    19:00

    Настройщики: HS WinPerfect v.5.73.5:

    18:35

    Samsung готовит почву для эры видеозвонков — анонс монитора SyncMaster 220TN со встроенным тонким клиентом:

    18:15

    Утилиты: xStarter v.1.89:

    18:10

    Графика: adionSoft Fast Image Resizer v.0.92:

    17:45

    Интернет и сети: Sandboxie v.3.01:

    17:20

    Восстановление данных: Recover My Files v.3.9.8.5727:

    16:55

    Roxio выпускает новую версию Popcorn:

    16:32

    Настройщики: RegRun Security Suite v.5.5 Beta:

    16:30

    Диспетчеры закачек: Download Accelerator Plus v.8.5.62:

    16:05

    Настройщики: RivaTuner v.2.03:

    15:40

    Медиаплееры: KMPlayer v.2.9.3.1353 Beta:

    15:15

    Nikon Coolpix P5100 — новый флагман линейки для энтузиастов:

    15:08

    Утилиты: MemInfo v.1.81:

    14:50

    Movie Cube -R: внешний мультимедийный HDD компании Emtec — замена видеомагнитофону?:

    14:42

    Интернет и сети: 2hotspot v.1.4.0.6 Beta 4:

    14:25

    Samsung Bordeaux: стильными и тонкими могут быть и принтеры:

    14:24

    Дефрагментаторы: JkDefrag v.3.20:

    14:00

    Графика: XnView v.1.91.4:

    13:35

    Общение в сети: Skype v.3.5.0.229:

    13:10

    Чистильщики: Norton Removal Tool (SymNRT) 2008 v.0.1.14:

    12:45

    Чистильщики: Toolbar Uninstaller v.1.0.0.0:

    12:20

    Диспетчеры закачек: Free Download Manager v.2.5 Build 706:

    11:55

    Интернет и сети: Soulseek 157 Test 9:

    11:30

    Настройщики: XP-AntiSpy v.3.96.6:

    11:05

    SSE5: AMD расширяет набор команд x86, чтобы повысить производительность процессоров:

    11:03

    Задай вопрос про vPro и получи ответ от Intel!:

    10:48

    Настройщики: TweakVista v.1.0:

    10:40

    Переходник «ромашка» USB 5-в-1 упрощает зарядку мобильных устройств:

    10:28

    Утилиты: PC Activity Monitor Lite v.7.5.1:

    10:15

    Leadtek WinFast PX8600 GT TDH 512MB – много памяти и эксклюзивная система охлаждения:

    10:02

    Интернет и сети: Network Mechanic v.2.6:

    09:50

    AMD Asia Analyst Tour, часть 2: покупателям нужны не нанометры, но они у нас есть. И не только они…:

    09:37

    Тестовые приложения: Geekbench v.2.0.6:

    09:25

    OSD Displays выпускает 4,3-дюймовый широкоформатный ЖК-дисплей со светодиодной подсветкой :

    09:12

    Диагностика: Belarc Advisor v.7.2.20.5:

    09:05

    Обновление драйверов для сетевых адаптеров Rhine от VIA:

    08:45

    Официальные драйверы для встроенного звука (HD Audio Codec ) чипсетов VIA:

    08:30

    Официальные драйверы для аудио-кодеков VIA серии Envy24:

    08:15

    AMD делится планами на ближайшие годы и говорит, что потребители не покупают нанометры:

    08:01

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 30 августа):

    08:00

    Kontron NotePAC Semi: ноутбук в усиленном исполнении на платформе Intel Centrino Duo:

    07:01

    Atmel начинает поставки комплектующих для сверхтонких приводов HD-DVD и Blu-ray:

    06:01

    HIS HD 2600Pro iSilenceIII: еще один оригинальный ускоритель серии:

    02:43

    Fujitsu PRIMERGY TX120 – «самый маленький, тихий и энергетически эффективный сервер в мире»:

    00:37

    CRU-DataPort Data Express DE275 – «выносливый» лоток для горячей замены накопителей:

    00:01

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    август
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018