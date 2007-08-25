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    25 августа 2007

    ADLINK ETX-GLX – «компьютер-модуль» на базе AMD Geode LX 800 с поддержкой SATA:

    23:48

    Buffalo начинает поставки компьютерных накопителей, поддерживающих Blu-ray и HD DVD:

    23:26

    Глава отдела продаж и маркетинга AMD покидает компанию:

    22:06

    Roland MPX-80 «напечатает» фото на брелоке из нержавеющей стали и логотип на шариковой ручке:

    19:05

    Тестовые приложения: SiSoftware Sandra XII (2008.1.12.30):

    12:45

    Kontron NotePAC Duo: ноутбук-трансформер в защищенном исполнении:

    12:27

    Интернет и сети: Page Promoter v.7.6:

    12:20

    "Анти Плагиат KILLER" позволяет обойти систему "Анти-Плагиат":

    11:55

    PENTAX Optio S10 – компактная 10,0-Мп камера со стабилизатором изображения:

    11:42

    Диагностика: Active SMART v.2.6 for USB Drives:

    11:30

    Утилиты: Vista Start Menu v.2.4:

    11:05

    Мультимедиа: Macromedia Shockwave Player v.10.2.0.023:

    10:40

    Настройщики: HS WinPerfect v.5.73.2:

    10:15

    Графика: Fotosizer v.1.9.0.125:

    09:50

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (23.08.2007):

    09:25

    Чистильщики: Total Uninstall v.4.23:

    09:05

    Безопасность: BlackICE PC Protection v.3.6cqn:

    08:45

    Резервное копирование: EaseBackup v.5.76:

    08:30

    Новые драйверы для сетевых адаптеров Yukon Gigabit:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 25 августа):

    08:00

    На чьих чипсетах Intel будет делать свои системные платы начального уровня?:

    02:00

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