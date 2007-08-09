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    9 августа 2007

    Apple выпустила Boot Camp 1.4 beta:

    23:58

    ASUS P5M2-E/4L — серверная системная плата, оснащенная Quad-LAN:

    23:38

    SPF-72V: недешевая фоторамка Samsung о 7":

    22:34

    Накопители Buffalo MiniStation и DriveStation обзаводятся Turbo USB:

    22:23

    BlueArc и Texas Memory Systems добавили поддержку SSD в хранилища семейства Titan 2000:

    21:47

    ECS P4M900T-M: предельно недорогая плата с поддержкой 4-ядерных CPU:

    21:05

    Выпущен кодек 3ivx 5.0.1:

    17:06

    Intel – о Penryn, AMD - о Griffin, а о чем расскажут другие участники конференции Hot Chips?:

    16:18

    Apple выпустила RAID-адаптер для Mac Pro:

    16:08

    Apple выпустила апдейты firmware Mac Pro и iMac:

    14:36

    Ученые совершенствуют технологию перпендикулярной магнитной записи:

    14:35

    Sony VAIO TZ18GN: очень легкий ноутбук с SSD:

    14:28

    Настройщики: MindSoft Utilities XP v.9.8c:

    14:25

    Эмуляторы: MAME v.0.118b:

    14:00

    Веб-браузеры: 32bit Web Browser v.07.08.08:

    13:35

    Мультимедиа: n-Track Studio v.5.1.0 Build 2290 Beta:

    13:10

    Утилиты: Process Monitor v.1.21:

    12:45

    Веб-браузеры: K-Meleon v.1.1.2:

    12:20

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (08.08.2007):

    11:55

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.6.0 Build 3840:

    11:30

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.3.1.5.6 Beta:

    11:05

    Интернет и сети: IE7pro v.1.0 RC3:

    10:40

    Веб-браузеры: Maxthon v.1.6.2 Build 60:

    10:15

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! v.4.33.2:

    09:50

    Интернет и сети: JLC's Internet TV v.1.1 Beta 4:

    09:25

    45-нм Intel Wolfdale против Core 2 Duo E6550: первый масштабный тест:

    09:10

    Установщики: Inno Setup v.5.1.14:

    09:05

    Мониторинг серверов: Alchemy Eye v.8.8:

    08:45

    Диагностика: Dr.Hardware 2007 v.8.5.0e:

    08:30

    Неофициальные драйверы ForceWare v.163.16 для чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 9 августа):

    08:00

    BenQ объявляет о выпуске ЖК-мониторов E-Series :

    02:00

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