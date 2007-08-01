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    1 августа 2007

    Выпущен AirPort Extreme Update 2007-004:

    23:46

    Apple выпустила Security Update 2007-07:

    23:14

    Подробности о ноутбуке DTR-класса Fujitsu LifeBook N6460:

    22:09

    ASUS F8 Infusion — серия ноутбуков в стильном корпусе для эстетов:

    21:37

    BenQ E1000 — новая 10-Мп цифровая фотокамера с 3" экраном LTPS:

    20:53

    Новый рекорд КПД солнечных батарей установили в Университете Делавэра при поддержке DARPA:

    20:21

    OCZ расширяет модельный ряд памяти DDR3 новыми 1600-МГц модулями серии Gold:

    19:55

    EMC объявляет о выходе платформы Documentum 6:

    18:27

    Мышь для геймеров Logitech G9 — официально:

    17:07

    Apple выпустила бета-версию Safari 3.0.3:

    16:24

    Веб-браузеры: Portable Firefox v.2.0.0.6:

    15:15

    SST выпускает два контроллера флэш-памяти типа NAND для мобильных хранилищ:

    15:00

    Графика: XnView v.1.91.2:

    14:50

    Кодеки: DivX v.6.6.2:

    14:25

    Аналитики: во втором квартале AMD отыгрывает долю на рынке CPU :

    14:09

    Настройщики: HS WinPerfect v.5.71.1:

    14:00

    Медиаплееры: XMPlay v.3.4.2.1:

    13:35

    Корпуса SilverStone Kublai: сочетание эффектности с эффективностью:

    13:30

    Apple выпустила iPhone Software v1.0.1:

    13:25

    Утилиты: PCAnalyzer v.0.1.2.1:

    13:10

    Резервное копирование: SyncBackSE v.4.2.3.1:

    12:45

    Интернет и сети: Kiwi CatTools v.3.2.18:

    12:20

    Мультимедиа: Reaper v.1.882:

    11:55

    Диспетчеры закачек: HiDownload Pro v.7.01:

    11:30

    ATEN представляет поддерживающие звук KVM-переключатели с кабелями DVI :

    11:20

    Безопасность: RogueRemover v.1.21:

    11:05

    Утилиты: doPDF v.5.2.226:

    10:40

    Конвертеры: Any Video Converter v.2.07:

    10:15

    Внешние накопители ASKA-CORP HD32F рассчитаны на подключение в гнездо PCMCIA:

    10:00

    Почтовые клиенты и фильтры: Poppy v.5.8.2:

    09:50

    Утилиты: FireDaemon Trinity v.2.1.2553 Beta:

    09:25

    Утилиты: DOSBox v.0.71:

    09:05

    Конвертеры: authorPOINT Lite v.1.0.23.707:

    08:45

    Антивирусный центр предупреждает о появлении вредоносной утилиты Icepack:

    08:30

    Trend Micro: пакет расширенной защиты для пользователей Windows Vista:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 1 августа):

    08:00

    Лазерные принтеры опаснее сигарет?:

    07:58

    AMD: ядро Windsor не сдается — обновленный Athlon 64 X2 6000+ в следующем квартале?:

    04:18

    Iomega: три новых сетевых хранилища данных StorCenter для домашних сетей и малого бизнеса:

    02:52

    Представители Intel готовы ответить на ваши вопросы! Осталось 5 дней:

    01:00

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