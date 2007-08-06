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    6 августа 2007

    «Уязвимость» MacBook была отмечена как самая «раздутая»:

    23:18

    Aspyr обновила утилиту Game Agent:

    23:02

    ASUS представляет линейку кулеров Triton для CPU:

    22:49

    SPARKLE анонсирует GeForce 8600 GT и GeForce 8500 GT с поддержкой HDMI :

    22:09

    Kingston Technology Mobility Kit – карточка памяти microSD, устройство для работы с ней и два адаптера:

    20:58

    TSMC доверят делать графическую часть Fusion, а AMD к 2011 году освоит нормы 22 нм:

    19:38

    Медиаплееры: KMPlayer v.2.9.3.1345 Beta:

    17:20

    Настройщики: WinTools.net Professional v.8.6.1:

    16:55

    Мультимедиа: Reaper v.1.884:

    16:30

    Утилиты: GoodSync v.6.2.0:

    16:05

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.2.5.10:

    15:40

    Восстановление данных: R-Studio v.4.0 Build 124047:

    15:15

    Разница в цене не помешает увеличению спроса на ноутбуки со светодиодной подсветкой:

    15:00

    Почтовые клиенты и фильтры: Spam Bully v.4.1.0.14:

    14:50

    Чистильщики: CleanCenter v.1.57.2:

    14:25

    Редакторы: SavageEd v.1.3.0:

    14:00

    Утилиты: Executor v.0.94b:

    13:35

    Мультимедиа: YamiPod v.1.6:

    13:10

    Выпущено первое стороннее OSX-приложение для iPhone:

    12:59

    Настройщики: TweakVI 'Basic' Edition v.1.0 Build 1070:

    12:45

    Мультимедиа: DVD Flick v.1.2.2.0:

    12:20

    AIS-I7621: «плоскопанельный» одноплатный компьютер на базе Intel Celeron M ULV:

    12:04

    Утилиты: Ultimate Boot CD v.3.06:

    11:55

    Выпущен апдейт QuarkXPress 7.3:

    11:36

    Интернет и сети: SeaMonkey v.1.1.4:

    11:30

    Запись: Free Create-Burn ISO v.2.0:

    11:05

    Настройщики: AusLogics BoostSpeed v.3.7.1.678:

    10:40

    Мультимедиа: Acoustica v.4.0 Build 354:

    10:15

    Violin 1010 Memory Appliance – 504 Гб оперативной памяти в одном корпусе форм-фактора U2:

    10:13

    Диагностика: Intel Chipset Identification Utility v.3.22:

    09:50

    Часы Timex управляют iPod:

    09:44

    Утилиты: Winfox v.8.0.3:

    09:25

    Обновление BIOS для видеокарт Leadtek:

    09:05

    Диагностика: Gigabyte EasyTune5 v.B07.0608.1:

    08:45

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 6 августа):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 30 июля по 5 августа 2007 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 30 июля по 5 августа 2007 года):

    08:00

    Parallels выпустила открытую бета-версию Desktop 3:

    07:13

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