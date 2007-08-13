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    13 августа 2007

    Пользователи Mac получили поддержку форматов Microsoft Open XML от… Apple:

    22:51

    Hynix Semiconductor выпускает 66-нм память mobile DRAM плотностью 1 Гбит :

    21:59

    NetCom представляет первую в отрасли настольную RAID-систему объемом 3 Тб с интерфейсом eSATA:

    20:15

    Ученые пробуют использовать зубы для управления электронными устройствами:

    19:27

    Почтовые клиенты и фильтры: Koma-Mail v.3.59:

    19:00

    id-Confirm предлагает заменить пароли устройством под названием id4u USB:

    18:58

    Названы цены на процессоры AMD Barcelona:

    18:42

    Утилиты: doPDF v.5.2.228:

    18:35

    Утилиты: Pitaschio v.2.13:

    18:10

    Scythe: процессорный кулер QuadFan Infinity на теплотрубках и c четырьмя вентиляторами :

    18:00

    Интернет и сети: cFosSpeed v.4.02 Beta:

    17:45

    Интернет и сети: Kiwi CatTools v.3.2.19:

    17:20

    Графика: adionSoft Fast Image Resizer v.0.91:

    16:55

    Резервное копирование: SyncBackSE v.4.2.4.0:

    16:30

    Утилиты: BySoft FreeRAM v.4.0.4.942:

    16:05

    Мультимедиа: Teen Spirit v.0.92a:

    15:40

    Графика: Paint.NET v.3.10 Beta 2:

    15:15

    25 сентября дебютирует сразу пять наборов системной логики семейства NVIDIA MCP 73:

    15:04

    Настройщики: XdN Tweaker v.0.8.7.3:

    14:50

    FTP-клиенты: FileZilla v.3.0.0 RC1:

    14:25

    Утилиты: PicPick v.1.7.2:

    14:00

    Интернет и сети: Online TV Player v.3.0.951:

    13:35

    Файловые обменники: BitTorrent v.6.0 Build 3904 Beta:

    13:10

    Настройщики: TuneUp Utilities 2007 v.6.0.2311.0:

    12:45

    Диагностика: TaskInfo v.7.1.0.232:

    12:20

    Тестовые приложения: Nero CD-DVD Speed v.4.7.7.3:

    11:55

    Неофициальные драйверы для сетевых карт и контроллеров Intel:

    11:30

    Неофициальные драйверы ForceWare v.156.07 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA:

    11:05

    Новые драйверы для сетевых адаптеров Yukon Gigabit:

    10:40

    Обновление драйверов для сетевых адаптеров Broadcom NetXtreme:

    10:15

    Официальные драйверы для встроенной графики чипсетов SiS:

    09:50

    Неофициальная версия WHQL-драйверов и утилит (Matrix Storage Manager) для чипсетов Intel:

    09:25

    Microsoft: GPU виновны в 20% всех сбоев ОС:

    09:12

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    09:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 13 августа):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 6 по 12 августа 2007 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 6 по 12 августа 2007 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 6 по 12 августа 2007 года):

    08:00

    Очередное небольшое снижение цен на младшие AMD Athlon X2:

    01:22

    Jetway A780S и A780G: первые платы на базе AMD RX780:

    00:20

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