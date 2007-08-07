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    7 августа 2007

    Sharp обвиняет Samsung в нарушении пяти патентов, связанных с ЖК-дисплеями:

    23:36

    Добавим немного меди: GlacialTech представляет серию кулеров Igloo 5062 Cu для процессоров Intel:

    21:58

    E1902 — новые 19" мониторы iiyama в линейке ProLite:

    20:14

    Первые процессоры Intel Nehalem сойдут с конвейера уже в октябре:

    19:46

    Две новых технологии работы с памятью будут анонсированы вместе с Intel X38:

    19:45

    Sun вывела на рынок UltraSparc T2 — самый быстрый процессор широкого применения в мире:

    19:17

    Новая память FB-DIMM компании Apacer обеспечит серверу большой объем ОЗУ:

    16:49

    Интернет и сети: IE7pro v.1.0 RC1:

    16:05

    Диспетчеры закачек: Free Download Manager v.2.3 Build 682 Beta:

    15:40

    Мультимедиа: FreeRIP MP3 v.3.01:

    15:15

    Веб-браузеры: Avant Browser v.11.5 Build 18:

    14:50

    Диспетчеры закачек: HiDownload Pro v.7.02:

    14:25

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.3.1.5.5 Beta:

    14:00

    Августовский номер журнала iXBT.com уже в продаже!:

    13:36

    Почтовые клиенты и фильтры: Portable Thunderbird v.2.0.0.6:

    13:35

    iPhone взломан для работы со сторонними операторами?:

    13:24

    Утилиты: TeraCopy v.1.21:

    13:10

    Мультимедиа: Anapod Explorer v.9.0.3:

    12:45

    Настройщики: vLite v.1.1 Beta:

    12:20

    BooM1 — акустическая система 2.1 для iPod:

    12:06

    AMD выпускает серверных флагманов, Opteron 2224 SE и 8224 SE:

    12:02

    QNAP TS-209 Pro Turbo Station – двухдисковый сетевой накопитель с функцией горячей замены:

    11:57

    Утилиты: Win-Spy Software v.9.0 Build 165:

    11:55

    AMD снижает цены на процессоры Opteron 8000, 800, 2000 и 200:

    11:37

    Утилиты: SniffPass v.1.02:

    11:30

    IBM получит 200 млн. долл. на постройку самого быстрого суперкомпьютера в мире:

    11:28

    Мультимедиа: River Past DirectShow Detective v.1.5:

    11:05

    Чистильщики: MyUninstaller v.1.36:

    10:40

    Мультимедиа: FAVC v.1.03:

    10:15

    Файловые обменники: eMule Xtreme v.6.1:

    09:50

    CD/DVD: Drive Region Info v.2.2:

    09:25

    Panda Software: недельный отчет о вирусах и вторжениях (31 неделя 2007 года):

    09:05

    Утилиты: StatWin v.7.7:

    08:45

    Официальные бета-драйверы ForceWare v.163.11 для видеокарт NVIDIA:

    08:30

    Сегодня Apple представит новые iMac с ценами от $1199?:

    08:19

    Новые драйверы и SDK для PhysX от Ageia:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 7 августа):

    08:00

    GeForce 8800 GTS 320MB: проблемы оказались серьезнее, и решения ждать дольше:

    07:48

    + 300% скорости - новые 3D-ускорители AMD для профессионалов: ATI FireGL V8650, V8600, V7600, V5600 и V3600:

    03:17

    Intel проливает свет на улучшения в процессорах Penryn :

    02:55

    Intel собирается переименовать некоторые процессоры и платформы :

    02:48

    Ноутбук Medison за 150 долларов: всё-таки не афера?:

    01:57

    Hauppauge WinTV-NOVA-HD-S2: HDTV за 200 долларов:

    00:55

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