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    27 августа 2007

    SPARKLE анонсирует 512-Мб видеокарты на GeForce 8600 GTS для игр и видео с высоким разрешением:

    20:31

    Неофициально: логотип AMD Phenom X4:

    18:37

    Sony приступает к выпуску all-in-one компьютеров и начинает с VAIO LT19U:

    17:59

    AMD: в процессор Griffin вносятся изменения с целью увеличения энергоэкономичности:

    17:03

    Lam Research отгрузила первую 300-мм установку 2300 Syndion для выпуска «трехмерных микросхем»:

    16:22

    Boinx выпустила FotoMagico 2.1:

    16:16

    Линейка блоков питания Zalman пополнилась новой моделью – ZM-850HP:

    16:02

    У Dell никак не получается хорошо покрасить ноутбуки:

    13:40

    Mushkin анонсирует модули DDR3:

    13:27

    Плата управления ADLINK PCI-8174 пригодится для авиационных симуляторов :

    13:11

    Целый ряд новинок Olympus серии FE, часть вторая: FE-290 и FE-300:

    12:56

    Самая мощная в мире «живая батарейка» Sony вырабатывает электричество из сахара и воздуха:

    11:01

    Solis Energy: источник питания для Wi-Fi роутеров и уличных фонарей:

    09:40

    Целый ряд новинок Olympus серии FE, часть первая: FE-270 и FE-280 :

    08:35

    Optio Z10 - новая 8-Мп камера PENTAX с 7-кратным зумом :

    07:09

    Intel рассматривает возможность размещения кэш-памяти L4 поверх основного кристалла многоядерных микропроцессоров:

    00:07

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