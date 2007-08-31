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    31 августа 2007

    iToner поможет изменить рингтоны iPhone:

    23:47

    JEDEC приступает к стандартизации SSD:

    20:17

    SanDisk на выставке IFA — 8-Гб флэш-память Memory Stick Micro (M2) для телефонов, а также новинки серии Ultra II (SDHC Plus и Memory Stick PRO Duo):

    19:22

    Графика: Fotosizer v.1.9.0.126:

    19:00

    Медиаплееры: MPlayer (2007-08-26):

    18:35

    Редакторы: SavageEd v.1.3.3:

    18:10

    Файловые обменники: Azureus v.3.0.2.2:

    17:45

    Интернет и сети: Network Event Viewer v.7.0.0.18 Beta:

    17:20

    Nikon Coolpix S51c — компактная камера с функциональностью Wi-Fi :

    17:10

    Apple выпустит iPod shuffle (RED)?:

    16:56

    Настройщики: jv16 PowerTools 2007 v.1.7.0.413:

    16:55

    LG готовит ЖК-экраны с контрастностью 5000:1:

    16:30

    Резервное копирование: SyncBackSE v.4.2.5.0:

    16:30

    Антивирусы: TrojanHunter v.5.0 Build 948 Beta:

    16:05

    Тестовые приложения: D3DGear v.1.98:

    15:40

    Настройщики: ATI Tray Tools v.1.3.6.1053:

    15:15

    Creative: наушники Aurvana X-Fi и Aurvana Live!:

    14:59

    Мультимедиа: Fresh View v.7.28:

    14:50

    Маленькая, но емкая — 16-Гб карточка Panasonic формата SDHC :

    14:42

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.3.1.7.6:

    14:25

    Медиаплееры: Kantaris Media Player v.0.2.0:

    14:00

    Fujitsu Siemens SCALEOVIEW Q22W-1: еще один монитор для видеообщения:

    13:49

    Медиаплееры: FlvPlayer4Free v.1.8.0.0:

    13:35

    Мультимедиа: n-Track Studio v.5.1.0 Build 2303:

    13:10

    Утилиты: Disk Heal v.1.31:

    12:45

    Утилиты: Aim Ad Hack v.5.47:

    12:20

    Почтовые клиенты и фильтры: Koma-Mail v.3.61:

    11:55

    Фото дня: системная плата на базе AMD RD790 с четырьмя видеокартами в конфигурации Quad CrossFire:

    11:33

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.47.04:

    11:05

    Настройщики: Vista Manager v.1.2.2:

    10:40

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (28.08.2007):

    10:15

    Чистильщики: Wise Disk Cleaner v.2.72:

    09:50

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.2.9.2:

    09:25

    Общение в сети: Xfire v.1.80:

    09:05

    Веб-браузеры: Maxthon v.2.0.3 Build 4552:

    08:45

    Дефрагментаторы: Ashampoo Magical Defrag v.2.20:

    08:30

    Настройщики: RegSupreme Pro v.1.7.0.414:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 31 августа):

    08:00

    Platinum HDD, самый быстрый жёсткий диск, поступает в продажу:

    07:58

    Подробности об NVIDIA G92 и дата выхода карт на его базе:

    07:55

    Intel Calpella будет конкурировать с AMD Eagle в сегменте мобильных ПК:

    07:52

    Alienware первой в отрасли начинает комплектовать настольные ПК накопителями 4x Blu-ray Disc:

    02:12

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