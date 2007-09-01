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    1 сентября 2007

    Philips DCP850 — DVD-плеер с док-станцией для iPod:

    22:23

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.3.40:

    19:00

    Антивирусы: AVG Plus Firewall Edition v.7.5.485 Build 1117:

    18:35

    Безопасность: AVG Internet Security v.7.5.485a1117:

    18:10

    Почтовые клиенты и фильтры: Sylpheed v.2.4.5:

    17:45

    Чистильщики: Free Uninstaller v.1.1:

    17:20

    Утилиты: Xpadder 2007-09:

    16:55

    Антивирусы: Ashampoo AntiVirus v.1.50:

    16:30

    Дефрагментаторы: SpeeDefrag v.5.2:

    16:05

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.2.5.21:

    15:40

    Мультимедиа: cPicture LE v.1.6.11:

    15:15

    Антивирусы: ThreatFire v.3.0.4.0 Beta:

    14:50

    Почтовые клиенты и фильтры: The Bat! v.3.99.24:

    14:25

    GeCube Gemini 3 Dual GPU Radeon HD 2600XT: первая DX-10 совместимая видеокарта с двумя GPU:

    14:20

    AMD RS780 станет первым чипсетом с поддержкой Hybrid CrossFire:

    14:03

    Безопасность: Spyware Doctor v.5.0.5.259:

    14:00

    Gainward выходит на рынок системных плат со своей P35A:

    13:46

    Чистильщики: Total Uninstall v.4.24:

    13:35

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.6.0 Build 3866:

    13:10

    Titan TTC-G5T: акустическая система и система охлаждения одновременно:

    13:08

    Редакторы: KompoZer v.0.7.10:

    12:45

    Samsung SCX-4500 — претендент на звание самого компактного МФУ:

    12:37

    Мультимедиа: VirtualDub v.1.7.3 (Experemental):

    12:20

    Антивирусы: The Cleaner v.5.0:

    11:55

    FTP-клиенты: FileZilla v.3.0.0 RC3:

    11:30

    Диспетчеры закачек: Free Download Manager v.2.5 Build 708:

    11:05

    Третий формат высокого разрешения, HD VMD, выходит на рынок Европы:

    10:57

    Файловые обменники: BitComet v.0.92:

    10:40

    "Лаборатория Касперского": новая вариация финансового спама:

    10:15

    Новый плагин Dr.Web для Thunderbird - антивирусная проверка ссылок из почтового клиента:

    09:50

    Безопасность: NetworkShield Firewall Build 232:

    09:25

    RightMark: CPU Clock Utility v.2.30:

    09:05

    Утилиты: AMD Cool n Quiet v.1.3.2.0 Rev G:

    08:45

    Россыпь новых мониторов Philips с выставки IFA 2007:

    08:35

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.163.11 для чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:30

    Обновление драйверов для сетевых контроллеров Attansic:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 1 сентября):

    08:00

    Кулер OCZ Vanquisher: компактность не мешает эффективности:

    04:36

    Philips Power4Life: заряжаем всё и везде:

    02:35

    Transcend выпускает 2-Гб модули DDR2-800:

    00:38

    SanDisk uSSD 5000 (SSD) — экономически выгодная замена HDD в недорогих ПК:

    00:10

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