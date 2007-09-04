  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    4 сентября 2007

    OpenOSX Office 2 — новая версия офисного пакета:

    23:32

    Наушники AKG K 530 черного цвета выйдут «ограниченным тиражом»:

    23:19

    Mtron с новыми SSD оставляет позади SanDisk, Samsung и всех производителей HDD:

    22:53

    HP w2408: широкоформатный HD-монитор с хорошей цветопередачей:

    22:51

    ASUS сообщает о первых платах, совместимых с Socket AM2+:

    19:20

    Настройщики: DTweak v.3.0:

    19:00

    53-клавишная клавиатура оказалась совместима с Vista и, наконец, добралась до Европы:

    18:50

    Мультимедиа: CodecInstaller v.2.6.2:

    18:35

    Безопасность: Anti-keylogger v.7.4.2:

    18:10

    Безопасность: RogueRemover v.1.22:

    17:45

    Выпущена новая версия Google Desktop for the Mac:

    17:42

    Интернет и сети: Ultr@VNC v.1.0.4 RC1:

    17:20

    Настройщики: RegVac v.5.01.03:

    16:55

    Утилиты: Watchdog - O - Matic v.5.01:

    16:30

    Графика: VSO Image Resizer v.1.2.0:

    16:05

    Медиаплееры: KMPlayer v.2.9.3.1364 Beta:

    15:40

    NEC начала продажи Valuestar W, компьютеров класса "всё в одном" с жидкостной СО:

    15:25

    Дефрагментаторы: JkDefrag v.3.24:

    15:15

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (03.09.2007):

    14:50

    Настройщики: Throttle v.6.3.9.2007:

    14:25

    Packard Bell EasyNote XS: гибрид ноутбука и UMPC:

    14:23

    Fairchild Semiconductor представила мультиплексор SD для мобильной электроники:

    14:07

    Настройщики: PCBoost v.3.3.9.2007:

    14:00

    Sapphire Gemini HD 2600 X2 DUAL: вторая двухпроцессорная видеокарта с DX10:

    13:48

    Gigabyte может опередить ASUS с выпуском системных плат на базе чипсета Intel X38 Express:

    13:40

    Настройщики: SuperRam v.5.3.9.2007:

    13:35

    Настройщики: PCMedik v.6.3.9.2007:

    13:10

    Встраиваемая ATX-плата ITOX G7B630-NRM-G поддерживает четырехъядерные процессоры и RAID:

    12:46

    Настройщики: GameGain v.2.3.9.2007:

    12:45

    Графика: TwistedBrush v.13.8:

    12:20

    Компактный суперкомпьютер на процессорах AMD можно собрать за 1256 долларов:

    12:07

    Диспетчеры закачек: Free Download Manager v.2.5 Build 709:

    11:55

    Безопасность: SpyBot Search & Destroy v.1.5.1.15 Final:

    11:30

    Интернет и сети: RaimaRadio v.1.40:

    11:05

    Дефрагментаторы: WinContig v.0.77:

    10:40

    Графика: Vallen JPegger v.4.97:

    10:15

    Графика: Pixillion v.1.00:

    09:50

    Настройщики: Mz Vista Force v.1.3:

    09:25

    Резервное копирование: MozBackup v.1.4.7:

    09:05

    Утилиты: Ditto v.3.15.1:

    08:45

    Большой англо-русский словарь живой лексики в России:

    08:30

    Тестовые приложения: HD Tune v.2.54:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 4 сентября):

    08:00

    Фото дня: референсная плата Intel X38 Express:

    07:49

    Мыши SteelSeries Ikari для профессиональных игроков – оптическая и лазерная:

    00:46

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    сентябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018