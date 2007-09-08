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    8 сентября 2007

    Seagate выпускает первый винчестер объемом 1 Тб, шифрующий данные:

    23:06

    Lenovo N220G-SX: компактный ноутбук на платформе Santa Rosa :

    19:16

    Acer и Hualu присоединились к Blu-ray Disc Association:

    18:13

    Toshiba и SanDisk открыли фабрику Fab 4, которая может стать крупнейшим в мире производством флэш-памяти типа NAND:

    17:30

    Веб-браузеры: 32bit Web Browser v.07.09.07:

    16:55

    AMD получает место в руководстве DMTF и ставит на него Ю:

    16:50

    Утилиты: Disk Heal v.1.34:

    16:30

    Кодеки: Advanced Vista Codec Package v.4.5.0:

    16:05

    Intel готовит к выводу с рынка первые 4-ядерные процессоры:

    15:46

    Кодеки: VistaCodecs x64 Components v.1.3.0:

    15:40

    Мониторинг трафика: BWMeter v.3.2.1:

    15:15

    Графика: TwistedBrush v.13.81:

    14:50

    HP: 2-Мп web-камера для ноутбуков:

    14:49

    Интернет и сети: DameWare NT Utilities v.6.6.0.5:

    14:25

    Утилиты: FireDaemon Trinity v.2.1.2559 Beta:

    14:00

    Seagate Maxtor OneTouch 4 – новое поколение внешних накопителей:

    13:52

    Безопасность: WinPatrol v.12.0.2007.5:

    13:35

    Файловые обменники: Halite BitTorrent Client v.0.2.9 Revision 283:

    13:10

    ViewCast начинает поставки платы для оцифровки видео высокой четкости и звука Osprey-700 HD:

    12:45

    Графика: Picasa2 v.2.7 Build 37.27:

    12:45

    Выпуск ASUS Eee PC снизит цены ноутбуков на рынке, говорят источники:

    12:42

    Тюнер Leadtek WinFast PxDVR3200 H поможет с пользой занять PCI Express x1:

    12:38

    CSI радикально изменит процессоры Intel уже в 2008 году:

    12:20

    Диспетчеры закачек: Orbit Downloader v.2.2.1:

    12:20

    Безопасность: Spyware Terminator v.2.0.0.193 (Updated):

    11:55

    Веб-браузеры: IEPlus v.1.1.1:

    11:30

    Интернет и сети: RaimaRadio v.1.41:

    11:05

    "Лаборатория Касперского": обзор вирусной активности - август 2007:

    10:40

    Общение в сети: Skype v.3.5.0.234:

    10:15

    Графика: JetPhoto Studio v.3.9:

    09:50

    Настройщики: Mz Ultimate Tweaker v.4.6:

    09:25

    Тестовые приложения: Samsung Drive Diagnostic Utility (Hutil) v.2.04:

    09:05

    Новые драйверы для кардридеров Texas Instruments:

    08:45

    ECS RX780M-A: не первая плата с Socket AM2+, но первая - с HyperTransport 3.0 и PCIe 2.0:

    08:43

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    08:30

    Неофициальная версия Intel Chipset Device Software:

    08:15

    Диагностика: SmartDoctor v.5.01.4:

    08:00

    Фото дня: cистема охлаждения для видеоадаптеров AeroCool Double Power:

    07:57

    Akasa PowerMax 850W и 1000W: новые блоки питания для игровых систем:

    06:38

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