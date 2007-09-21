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    21 сентября 2007

    MacBook получит алюминиевый корпус?:

    23:48

    Sony: ноутбуки для любителей авангарда:

    19:17

    Диагностика: SensorsView Pro v.3.1 Build 9201:

    19:00

    Безопасность: SpyStopper v.5.0С:

    18:35

    Apple выпустила MainStage 1.0.1:

    18:23

    Файловые обменники: Azureus v.3.0.3.0:

    18:10

    Антивирусы: AVG Plus Firewall Edition v.7.5.488 Build 1138:

    17:45

    PreSonus Mixing Console — мониторная станция для звукозаписывающей студии:

    17:20

    Безопасность: AVG Internet Security v.7.5.488a1138:

    17:20

    Безопасность: Jetico Personal Firewall v.2.0.0.35:

    16:55

    Диагностика: HWiNFO32 v.1.76:

    16:30

    Восстановление данных: R-Studio v.4.0 Build 124073:

    16:05

    WD обновляет семейство внешних накопителей My Book:

    16:00

    Чистильщики: DirectX Happy Uninstall v.3.96:

    15:40

    Интернет и сети: Soulseek 157 Test 11:

    15:15

    Чистильщики: Norton Removal Tool (SymNRT) 2008 v.0.1.19:

    14:50

    IDF: открытый проект снижения энергопотребления систем под ОС Linux:

    14:27

    Веб-браузеры: IEPlus v.1.1.2:

    14:25

    Медиаплееры: WinAmp v.5.5 Build 1568 Beta Preview 2:

    14:00

    Ruffneck Zone 1 — компьютер, который не боится даже взрывов:

    13:52

    Анонс доступных 19-22" мониторов ViewSonic серии VA: VA1926w, VA2026w и VA2226w:

    13:48

    Bose MusicMonitor — компактные компьютерные 25-Вт динамики, но с мощными басами :

    13:40

    Диспетчеры закачек: Orbit Downloader v.2.3.1:

    13:35

    Активное участие SiS в Intel Developer Forum в Сан-Франциско:

    13:32

    Интернет и сети: новые возможности SearchInform Internet Server:

    13:10

    Настройщики: RegSupreme v.1.7.0.416:

    12:45

    Официальные драйверы от NVIDIA под Linux:

    12:20

    Диагностика: IBM/Hitachi Drive Fitness Test v.4.10:

    11:55

    Редакторы: PSPad Editor v.4.5.3 Build 2275 Beta:

    11:30

    GECUBE анонсировала видеокарты серии Radeon HD2900PRO:

    11:24

    ViewSonic представила мониторы серии VX для развлечений и игр: VX1940w, VX2240w и VX1932wm:

    11:20

    SoC-системы Hz3120 и Hz4120 справляются с де|кодированием HD-видео в режиме реального времени:

    11:15

    Кодеки: Codec v.8.1 Build 14:

    11:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 21 сентября):

    10:40

    Редакторы: DHTML Menu Builder v.4.20.009:

    10:15

    Почтовые клиенты и фильтры: CheckMail v.4.1.0:

    09:50

    Интернет и сети: DameWare NT Utilities v.6.6.1.1:

    09:25

    Тестовые приложения: PassMark BurnInTest v.5.3 Build 1011 rev 2:

    09:05

    Cтартовая линейка Intel Wolfdale и Yorkfield: модели и сроки выпуска:

    08:56

    Резервное копирование: FileBack PC v.4.1 (от 19 сентября):

    08:45

    Специалисты Symmetricom создали самые маленькие в мире атомные часы:

    08:35

    Диагностика: Drive Health v.2.4.128:

    08:30

    Безопасность: FirePanel Vista v.2.6.0.0:

    08:15

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.2.5.36:

    08:00

    Akasa Revo: производительный кулер весом всего в 330 граммов:

    07:54

    Alienware увеличивает объем дисковой памяти ноутбуков до рекордной отметки:

    07:31

    Toshiba готова показать в деле прототип своего четырехъядерного процессора SpursEngine:

    02:01

    AMD открывает свою «темную сторону»:

    01:17

    Kodak утверждает, что 75% профессиональных фотографов хранят верность пленке:

    00:12

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