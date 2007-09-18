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    18 сентября 2007

    VIA EPIA SN: самая быстрая из EPIA:

    23:52

    IDF: Intel официально представит Penryn 12 ноября 2007 года:

    22:11

    На IDF прозвучит информация о USB 3.0, обеспечивающей до 5 Гбит/с!:

    20:40

    Топливный элемент UltraCell XX25 будет питать защищенный ноутбук GETAC V100:

    19:55

    Intel откладывает новую схему названий Core 2 Viiv и Core 2 vPro:

    19:40

    Можно ли подключить планшет к ПК, если расстояние между ними - 300 метров?:

    19:30

    Настройщики: RivaTuner v.2.04:

    19:00

    TRENDnet TEW-633GR: гигабитный маршрутизатор для геймеров:

    18:37

    Безопасность: Kerio WinRoute Firewall v.6.4:

    18:35

    LG LX97WH: Super Blu-привод, поддерживающий Blu-ray, HD-DVD и DVD:

    18:29

    Почтовые клиенты и фильтры: Gpg4win v.1.1.3:

    18:10

    Графика: Google SketchUp v.6.0.1099:

    17:45

    Веб-браузеры: Flock v.0.9.1.0:

    17:20

    PowerColor HD 2600 X2: еще одна DX10-видеокарта с двумя GPU:

    17:17

    Fastwel CPC304: встраиваемый одноплатный компьютер стандарта PC/104-Plus:

    16:57

    Графика: Blender v.2.45:

    16:55

    Интернет и сети: Network Event Viewer v.7.0.0.29:

    16:30

    Антивирусы: AIM Fix v.1.6.917:

    16:05

    Интернет и сети: Ultr@VNC v.1.0.4 RC3:

    15:40

    Редакторы: SuperEdi v.4.1 U:

    15:15

    Серия мощных блоков питания Chieftec Lifestyle:

    14:57

    Графика: adionSoft Fast Image Resizer v.0.93:

    14:50

    Медиаплееры: KMPlayer v.2.9.3.1373 Beta:

    14:25

    Еще десять 32-разрядных микроконтроллеров Freescale ColdFire для встраиваемых систем:

    14:21

    Графика: TKexe Kalendar v.1.0.8.6:

    14:00

    Македония станет первой страной, где каждый учащийся получит доступ к компьютеру:

    13:48

    Утилиты: HostsXpert (Hoster) v.4.1:

    13:35

    XFX GeForce 8800 GTS Fatal1ty - 30% ускорения:

    13:27

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.3.45:

    13:10

    Настройщики: Throttle v.6.17.9.2007:

    12:45

    Технология DisplayLink обеспечивает подключение монитора к док-станции Kensington sd200v:

    12:41

    Настройщики: PCBoost v.3.17.9.2007:

    12:20

    Уже никто никуда не идет: Sony отрицает возможность продажи производства Cell:

    12:12

    Настройщики: SuperRam v.5.17.9.2007:

    11:55

    Разработка Inphi в области DDR3 оставила позади спецификации JEDEC :

    11:54

    Настройщики: PCMedik v.6.17.9.2007:

    11:30

    Настройщики: GameGain v.2.17.9.2007:

    11:05

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.2.0.0.7 Final:

    10:40

    Медиаплееры: Apple iTunes v.7.4.2:

    10:15

    Архиваторы: PowerArchiver 2007 v.10.20:

    09:50

    Диагностика: SpeedFan v.4.33:

    09:25

    Финальная версия Web Forum Reader - программы для чтения форумов:

    09:05

    Вместе с SearchInform Server теперь бесплатно поставляется SearchInform SDK/API:

    08:45

    Официальные бета-драйверы ForceWare v.163.69 для видеокарт NVIDIA:

    08:30

    Radeon HD 2900Pro всё же выходит в следующем месяце: фаворит сегмента до 250 долларов?:

    08:16

    Новые неофициальные драйверы для контроллеров Atheros :

    08:15

    AMD анонсирует трехъядерные процессоры Toliman (Phenom X3) для настольных ПК:

    08:04

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 18 сентября):

    08:00

    Performance Technologies пополнила семейство AdvancedMC процессорным модулем AMC121 на базе Intel Core 2 Duo :

    08:00

    Lenovo выпускает 22" HD-монитор ThinkVision L220x:

    06:08

    IDF: планы Intel по внедрению новых технологий на массовый рынок:

    05:38

    Texas Memory Systems RamSan-500 – «самый быстрый в мире SSD на базе флэш-памяти»:

    01:31

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