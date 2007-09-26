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    26 сентября 2007

    Утилита FileGuard X4 обеспечивает удобное хранение зашифрованных файлов:

    23:55

    Pinnacle выпустила Video Capture for Mac:

    23:32

    Seoul Semiconductor выпускает «самый яркий светодиод в мире» - взят порог 420 люменов :

    20:02

    Функции AutoXpress, XpressRoute и MemBoost ускорят AMD RD790/RD780/RX780 :

    19:52

    Безопасность: Spyware Doctor v.5.1.0.268:

    19:00

    Настройщики: Magic Utilities 2007 v.5.30:

    18:35

    ProStor Systems увеличивает объем картриджей RDX до 300 Гб:

    18:34

    Интернет и сети: Modem Spy v.3.7:

    18:10

    Ноутбук Toshiba Satellite P205D-S7479 – «золотой» процессор AMD и 17-дюймовый монитор:

    17:53

    Mac OS X Leopard получила статус Release Candidate?:

    17:50

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! v.4.44:

    17:45

    Canon: компактные фотопринтеры SELPHY ES2 и ES20:

    17:27

    Чистильщики: Your Uninstaller! 2006 v.5.0.0.362:

    17:20

    Настройщики: WinTools.net Professional v.8.7.1:

    16:55

    Cooler Master: универсальный процессорный кулер Hyper 212:

    16:37

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail v.5.65 Build 3116:

    16:30

    Мультимедиа: n-Track Studio v.5.1.1 Build 2308 Beta:

    16:05

    Утилиты: Watchdog - O - Matic v.5.01 Build 1087:

    15:40

    Microsoft Office 2008 for Mac будет представлен в трех вариантах:

    15:17

    Утилиты: GoodSync v.6.2.8:

    15:15

    Насколько же мне хватит заряда аккумулятора на самом деле?:

    15:07

    PolyFuel повышает плотность энергии топливного элемента до рекордного значения – 500 Вт/л:

    14:53

    Диспетчеры закачек: FlashGet v.1.96:

    14:50

    Диагностика: WinAudit Freeware v.2.25:

    14:25

    Антивирусы: The Cleaner v.5.0.0.130:

    14:00

    Процессор Freescale MPC8610 поможет роботам ориентироваться в пространстве :

    13:51

    Антивирусы: Dr.Web v.4.44 - с поддержкой Windows Vista:

    13:35

    Iomega представила внешние накопители для Mac:

    13:34

    Elpida: первые в мире 2-гигабитные чипы памяти DDR2-1066:

    13:17

    Антивирусы: Dr.Web для MS Exchange Server 2000/2003:

    13:10

    «Призрак» игрового ноутбука XPS M1730 ходит по сайту Dell:

    12:57

    Zserver Suite 5.0: новая версия известного продукта:

    12:45

    Toshiba добавляет в свои «элитные» ноутбуки поддержку NVIDIA SLI:

    12:33

    Club 3D анонс графического адаптера AMD HD 2900 Pro:

    12:27

    CodeGear объявила о выходе 3rdRail:

    12:20

    Утилиты: Process Monitor v.1.23:

    11:55

    Sun выпускает «самый маленький в мире» сервер «4х4»:

    11:37

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.13.2.400:

    11:30

    Телевизионные новинки Diamond Multimedia - Diamond XtremeTV HDTV110 и VC500:

    11:17

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004R2 v.0.9.123.400:

    11:05

    Диагностика: CrystalDMI v.0.9.14a:

    10:40

    AMD Radeon HD 2900 Pro объявлен официально:

    10:21

    Диагностика: Belarc Advisor v.7.2.20.9:

    10:15

    RightMark: Audio Analyzer v.6.0.6:

    09:50

    Диагностика: AMD64 CPU Assistant Lite v.0.2.0.269:

    09:25

    Ученые придумали, как упростить головки чтения и заодно удвоить плотность хранения данных в винчестерах:

    09:20

    Диагностика: AMD64 CPU Assistant v.0.8.0.273:

    09:05

    Утилиты: RealTek Vista Diagnostic Program v.1.01:

    08:45

    Неофициальные WHQL-драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek (PCI и PCI-E):

    08:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов LG:

    08:15

    «Темная сторона» AMD оказывается неубедительной:

    08:10

    Неофициальная версия WHQL-драйверов и утилит (Matrix Storage Manager) для чипсетов Intel:

    08:00

    Super Micro Computer C2SBX – платформа для рабочих станций с поддержкой DDR3 и PCI-Express 2.0:

    08:00

    Пакет Übercaster получил прибавку производительности:

    07:27

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