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    13 сентября 2007

    Apple выпустила очередную тестовую сборку Mac OS X 10.4.11:

    23:51

    Futro S400: тонкий клиент разработки Fujitsu Siemens и Matrox Graphics с поддержкой двух дисплеев:

    19:44

    Leadtek WinFast PX8400 GS TDH Extreme: "экстремально бюджетная" видеокарта:

    19:25

    NVIDIA выпускает доступные профессиональные видеокарты на базе GPU G8x:

    19:19

    Sony VGN-BX51XP/VN — обновленные бизнес-ноутбуки линейки VAIO:

    18:51

    Интернет и сети: Netvizor v.5.2:

    18:35

    Утилиты: SpyAnywhere v.4.0:

    18:10

    OCZ Technology выпустила память PC2-8500 Titanium для платформ Intel:

    18:04

    A4Tech: мини-версии мышей для геймеров X-710 и 750:

    17:47

    Утилиты: UFS Explorer Professional v.3.7.1:

    17:45

    Утилиты: WinMerge v.2.7.5.2 Beta:

    17:20

    Настройщики: EF StartUp Manager v.3.30:

    16:55

    Совместимость плат MSI с процессорами AMD Socket AM2+:

    16:42

    Рекордер BD/HD DVD в компьютерах HP - уже в октябре:

    16:36

    Мультимедиа: Konvertor v.3.58:

    16:30

    Платы Biostar на NVIDIA MCP73: фото и спецификации:

    16:29

    Unsanity выпустила ShapeShifter 2.5:

    16:11

    Настройщики: Registry Mechanic v.7.0.0.1010:

    16:05

    Scythe Ninja Mini охладит процессоры HTPC:

    15:47

    Графика: Picasa2 v.2.7 Build 37.29:

    15:40

    «Юбилейные» наушники SteelSeries Siberia SK:

    15:27

    Общение в сети: Miranda IM v.0.7.0 Preview Release 9:

    15:15

    Мультимедиа: #1 DVD Audio Ripper v.1.2.36:

    14:50

    Файловые обменники: BitSpirit v.3.3.1.232:

    14:25

    Редакторы: PRONotePad Release 4:

    14:00

    Диагностика: Belarc Advisor v.7.2.20.7:

    13:35

    Медиаплееры: MPlayer (2007-09-10):

    13:10

    Первые фото системной платы DFI LANParty RD790 с поддержкой AMD Phenom AM2+:

    13:08

    «Ящик накопителей» SeaChange Drawer of Drives - 72 Тб в одном корпусе:

    13:05

    Восстановление данных: PC Tools File Recover v.6.2:

    12:45

    Мультимедиа: n-Track Studio v.5.1.0 Build 2304 Beta:

    12:20

    Системная плата DFI LANParty X38-T2R – новые цвета разъемов и другие подробности :

    12:16

    Безопасность: Windows Vulnerability Scanner v.1.14:

    11:55

    Диспетчеры закачек: ReGet Deluxe v.5.1.318 Beta:

    11:30

    Покупатели запутались в высоком разрешении – и HD DVD, и Blu-ray рискуют уйти в историю:

    11:08

    Интернет и сети: DameWare NT Utilities v.6.6.0.7:

    11:05

    Диспетчеры закачек: Free Download Manager v.2.5 Build 712:

    10:40

    Чистильщики: Total Privacy v.5.31:

    10:15

    Интернет и сети: Soulseek 157 Test 10:

    09:50

    Интернет и сети: Google Earth v.4.2.0196 Beta:

    09:25

    "Лаборатория Касперского": объявляет о поддержке технологии Network Access Protection (NAP) компании Microsoft:

    09:05

    В следующем году SSD возьмут планку в 400 Гб благодаря BiTMICRO:

    09:00

    Fairlight Xynergi — настольная мультимедийная студия за 28000 долларов (!) с уникальным контроллером:

    08:47

    Редакторы: SavageEd v.1.3.4:

    08:45

    Медиаплееры: Real Alternative v.1.60:

    08:30

    После частичной продажи Palm возглавят бывшие руководители Apple:

    08:28

    Тестовые приложения: SiSoftware Sandra XII (2008.2.12.34):

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 13 сентября):

    08:00

    Микросхемы NASA в огне не горят?:

    07:24

    Winchester Systems наращивает объем массива накопителей SATA до 80 Тб:

    07:15

    Три новые мыши Microsoft на любой вкус:

    03:16

    LaCie выпускает накопители Golden Disk для стильных и 2Big для требовательных:

    01:19

    Фото дня: новый ноутбук MSI с кнопкой Turbo, снаружи и изнутри:

    00:25

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