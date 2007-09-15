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    15 сентября 2007

    Файловые менеджеры: Total Commander v.7.02a:

    16:55

    Дефрагментаторы: JkDefrag GUI v.0.93:

    16:30

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.6.0 Build 3870:

    16:05

    Утилиты: FireDaemon Trinity v.2.1.2561 Pre GA:

    15:40

    Безопасность: BlackICE PC Protection v.3.6cqo:

    15:15

    Freescale нацеливается на рынок хранилищ с новым семейством процессоров PowerQUICC:

    15:01

    Интернет и сети: Network Event Viewer v.7.0.0.28:

    14:50

    Настройщики: DTweak v.3.1:

    14:25

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.2.5.30:

    14:00

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (14.09.2007):

    13:35

    Мультимедиа: Acoustica v.4.0 Build 357:

    13:10

    Утилиты: Watchdog - O - Matic v.5.01 Build 1086:

    12:45

    Targus анонсирует «экологически дружественные» сумки для ноутбуков:

    12:37

    Утилиты: AppGet v.0.6.9:

    12:20

    Веб-браузеры: TheWorld Browser v.2.0.6.1:

    11:55

    Диагностика: Belarc Advisor v.7.2.20.8:

    11:30

    Фото дня: первая клавиатура Optimus Maximus - уже в Москве:

    11:13

    Кодеки: K-Lite Mega Codec Pack v.3.45:

    11:05

    Поддержка DDR3 будет внедрена AMD куда раньше, чем планировалось?:

    10:54

    Общение в сети: Pidgin v.2.2.0:

    10:40

    Продажи ПК в этом году заметно вырастут:

    10:25

    Утилиты: Process Explorer v.11.02:

    10:15

    Веб-браузеры: Opera v.9.23 Build 9523/4417/1581 Alpha 2:

    09:50

    Plextor отказывается от очередного направления деятельности:

    09:38

    Кодеки: XP Codec Pack v.2.1.0:

    09:25

    Медиаплееры: QuickTime Alternative v.1.90:

    09:05

    Веб-браузеры: SlimBrowser v.4.10 Build 015:

    08:45

    Редакторы: Amaya v.9.55.3:

    08:30

    Мультимедиа: cPicture LE v.1.6.12.1:

    08:15

    Диагностика: SIV 3.24:

    08:00

    Первый в мире суперкомпьютер на велосипедной тяге в воскресенье займется расшифровкой генома:

    07:35

    Wyse X90 и X90e: мобильные «тонкие» клиенты с беспроводными интерфейсами:

    07:30

    V значит Vendetta, версия OCZ :

    07:28

    Обложили: Южная Корея тоже направила в адрес Intel антимонопольное заявление:

    00:25

    Нанокластерный диоксид кремния претендует на роль диэлектрика для 65-нм чипов:

    00:07

    Уже сегодня можно оформить предварительный заказ на "доступный" 3D-принтер :

    00:02

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