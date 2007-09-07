  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    7 сентября 2007

    Genius выпускает один из самых тонких планшетов, G-Pen F610:

    23:11

    Sun Microsystems: первый в мире 2U-сервер с поддержкой четырех 4-ядерных процессоров:

    22:30

    Toshiba показала на IFA 2007 игровую клавиатуру с запатентованным дизайном :

    21:46

    Фото и ТТХ плат на базе Intel X38 Express из штаб-квартиры ABIT:

    19:47

    Toshiba показала прототип DTR-винчестера с рекордной плотностью записи – 120 Гб на 1,8-дюймовой пластине:

    18:53

    Графические решения NVIDIA G98 и G92 — еще немного деталей:

    17:28

    Kodak Z812 IS: цифровая камера серии EasyShare с 12x Schneider-Kreuznach Variogon зум-объективом :

    17:05

    Продажи дисков Blu-ray падают, HD DVD догоняет :

    15:19

    Ramtron выпускает энергонезависимые триггеры на базе 4-битной памяти FRAM:

    15:18

    Утилиты: Returnil Virtual System v.1.70 Beta:

    14:25

    Apogee Duet — профессиональный двухканальный звуковой FireWire интерфейс:

    14:11

    Интернет и сети: cFosSpeed v.4.04 Beta:

    14:00

    Мультимедиа: J. River Media Center v.12.0.318:

    13:35

    Резервное копирование: Handy Backup v.5.8.0.0:

    13:10

    Dell верит в успех AMD Barcelona:

    13:05

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition 7 v.7.06.00.268:

    12:45

    Безопасность: CounterSpy v.2.5.1040:

    12:20

    Настройщики: NiBiTor v.3.5:

    11:30

    Samsung CLP-350N — элегантный и компактный цветной лазерный принтер:

    11:14

    Файловые менеджеры: Total Commander v.7.02:

    11:05

    Антивирусы: Avast! v.4.7.1043:

    10:40

    Intel Xeon серии 7300 - первые четырехъядерные процессоры для многопроцессорных серверов:

    10:20

    Microsoft: Windows Live Messenger v.8.5 Beta 2:

    10:15

    Свежие известия о системе "АнтиПлагиат":

    09:50

    Microsoft выпускает Silverlight 1.0:

    09:25

    Медиаплееры: Apple iTunes v.7.4.0.28:

    09:05

    Файловые обменники: µTorrent v.1.7.3 Final:

    08:45

    Разгон: Dual CoreCenter v.2.0.0.9:

    08:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Plextor:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 7 сентября):

    08:00

    Недорогой привод с поддержкой Blu-ray, ASUS BC-1205PT, - официально :

    07:50

    Мобильные 4-ядерные Penryn QC - лишь во второй половине следующего года:

    07:47

    Крепкие орешки: флэш-накопители OCZ ATV и ATV Turbo:

    00:04

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    сентябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018