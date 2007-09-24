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    24 сентября 2007

    В Mac OS X 10.6 не будет поддержки PowerPC?:

    23:55

    Apollo IM 1.0 для iPhone поддерживает ICQ:

    23:29

    Программа OLPC Give 1 Get 1 стартует 12 ноября, XO-1 можно купить за 399 долл.:

    19:55

    Mark/Space выпустила Missing Sync for Palm OS 6.0.1:

    19:52

    Новая 8-Мп камера BenQ DC T800 с 3,0" сенсорным экраном:

    19:46

    Гибкая, светящаяся, непромокаемая клавиатура Brando :

    19:15

    Утилиты: 1st Security Agent v.7.5:

    17:45

    Интернет и сети: Network Event Viewer v.7.0.0.35:

    17:20

    Графика: TwistedBrush v.13.84:

    16:55

    Безопасность: WinPatrol v.12.1.2007.5:

    16:30

    Fujitsu-Siemens ESPRIMO Q5020 - новая SFF-система для офиса:

    16:27

    Начались поставки настольных устройств для тиражирования оптических дисков Aleratec 1:3 DVD/CD Tower Publisher HLS :

    16:25

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (23.09.2007):

    16:05

    Редакторы: Jarte v.3.0 Beta 3:

    15:40

    Графика: ACDSee Pro v.2.0.219:

    15:15

    Почтовые клиенты и фильтры: SpamAssassin for Win32 v.3.2.3.3:

    14:50

    Антивирусы: Arovax AntiSpyware v.2.1.153:

    14:25

    Антивирусы: ClamAV v.0.91.2-3:

    14:00

    HP комментирует потенциальный вред здоровью от лазерных принтеров:

    13:52

    Sony анонсирует свои карты памяти SxS PRO:

    13:50

    Антивирусы: ThreatFire v.3.0.8.0:

    13:35

    Настройщики: jv16 PowerTools 2007 v.1.7.0.416:

    13:10

    Утилиты: Weather Watcher v.5.6.24:

    12:45

    Мультимедиа: AudioGrail v.6.10.1.145:

    12:20

    Мультимедиа: VirtualDub v.1.7.4 (Stable):

    11:55

    Медиаплееры: KMPlayer v.2.9.3.1375 Beta:

    11:30

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.6.0 Build 3880:

    11:05

    Диспетчеры закачек: Fresh Download v.7.86:

    10:40

    Запись: CDBurnerXP v.4.0.013.220:

    10:15

    Диагностика: NextSensor v.2.7.2.0 Build 0923:

    09:50

    Инициатива AMD Torrenza дошла до стадии выхода продуктов на рынок:

    09:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    09:25

    Разгон: Dual CoreCenter v.2.0.1.0:

    09:05

    Неофициальные драйверы ForceWare v.156.55 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:45

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 24 сентября):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 17 по 23 сентября 2007 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 17 по 23 сентября 2007 года):

    08:00

    Сумки Contour Active и другие аксессуары Kensington для ноутбуков :

    07:01

    Хранилища NEC HYDRAstor HS8: скорость до 14000 Мб/с и объем до 10 Пб:

    01:43

    AMD Radeon HD 2950 Pro: фото и эскизы преемника Radeon HD 2900Pro:

    01:27

    Накопители SanDisk обзавелись функцией ключей для удаленного доступа:

    01:18

    Transcend выпускает aXeRam DDR2-1066+:

    00:41

    Embraco и Intel: кондиционер для ноутбука:

    00:37

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