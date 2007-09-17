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    17 сентября 2007

    Новый "бамбук" компании Wacom: планшеты Bamboo Fun:

    21:13

    Freescale представляет 12 микропроцессоров ColdFire для устройств под управлением Linux:

    20:46

    Fastmac представила 8x SuperDrive для ноутбуков Apple:

    20:28

    Утилиты: TeraCopy v.1.25 Beta 2:

    18:35

    Домашние фотостудии Epson PictureMate PM260 и PM290:

    18:27

    Утилиты: ICE Book Reader Professional v.8.9.2:

    18:10

    Выпущен OpenOffice.org v.2.3.0 Final:

    17:45

    Медиаплееры: Kantaris Media Player v.0.2.1:

    17:20

    Hewlett-Packard готовится дополнить серии Pavilion и Compaq Presario новыми моделями:

    16:58

    Утилиты: RegToy v.0.5.4.0:

    16:55

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.3.1.9.0 Beta:

    16:30

    Веб-браузеры: 32bit Web Browser v.16.09.07:

    16:05

    Утилиты: Disk Heal v.1.37:

    15:40

    Чистильщики: Baku v.3.0:

    15:15

    TouchPrint Enhanced Definition 4100 Extreme: дактилоскопический сканер примеряет хаки:

    15:09

    Графика: PIXresizer v.2.0.2:

    14:50

    Мультимедиа: CodecInstaller v.2.6.3:

    14:25

    Резервное копирование: Backup-2006 Studio v.5.1.6.231:

    14:00

    Диагностика: System Information for Windows (SIW) v.1.70 Build 634:

    13:35

    Антивирусы: The Cleaner v.5.0.0.128:

    13:10

    Безопасность: Look 'n' Stop Firewall v.2.06p1 Beta:

    12:45

    Резервное копирование: Driver Magician v.3.26:

    12:20

    Дефрагментаторы: JkDefrag v.3.25:

    11:55

    Freescale лицензирует у AMD графическую технологию для мобильных процессоров:

    11:51

    Интернет и сети: Google Earth v.4.2.0198 Beta:

    11:30

    FTP-клиенты: FileZilla v.3.0.1 RC1:

    11:05

    Софт для сотовых: MyPhoneExplorer v.1.6.3:

    10:40

    Yamaha NX-B02, NX-U02, NX-A02 – акустическая система одна, интерфейсы разные:

    10:23

    Медиаплееры: AIMP Classic v.2.03 Beta:

    10:15

    Диагностика: OpenGL Extension Viewer v.2.31:

    09:50

    Тестовые приложения: Nero CD-DVD Speed v.4.7.7.5:

    09:25

    Alienware и Dell начали поставки ноутбуков с твердотельными накопителями Samsung объемом 64 Гб:

    09:23

    Диагностика: Gigabyte i-Cool v.B07.0904.1:

    09:05

    Диагностика: Gigabyte EasyTune5 v.B07.0905.1:

    08:45

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 17 сентября):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 10 по 16 сентября 2007 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 10 по 16 сентября 2007 года):

    08:00

    Sony хочет продать производство процессоров Cell:

    08:00

    Аналитики полагают, что в мире останется только три крупных производителя винчестеров:

    01:00

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