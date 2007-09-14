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    14 сентября 2007

    Synaptics вновь поставляет компоненты для iPod:

    23:57

    Apple выпустила iMac Software Update 1.1:

    23:43

    Диспетчеры закачек: Net Transport v.2.48:

    17:20

    Утилиты: FastStone Capture v.5.7:

    16:55

    Веб-браузеры: SlimBrowser v.4.10 Build 014:

    16:30

    UMD ждет хорошее будущее – около 95 млн. устройств будет продано к 2012 году, считают в ABI Research:

    16:06

    Мультимедиа: ChrisTV Online! v.2.95:

    16:05

    Эмуляторы: MAME v.0.119:

    15:40

    Безопасность: WinPatrol v.12.0.2007.6:

    15:15

    Настройщики: Vista Manager v.1.2.3:

    14:50

    Dell выпускает «самые безопасные в мире» серийные ноутбуки:

    14:40

    Adaptec 1225SA: двухпортовый контроллер eSATA с интерфейсом PCIe x1:

    14:29

    Настройщики: Super Utilities v.7.69:

    14:25

    Пентагон обещает заплатить миллион долларов за батарейку для солдат:

    14:03

    Утилиты: GoodSync v.6.2.6:

    14:00

    Диагностика: EVEREST 2007 v.4.10.1128 Beta:

    13:35

    Резервное копирование: Backup To DVD/CD v.5.1.226:

    13:10

    Тестовые приложения: D3DGear v.2.00:

    12:45

    Антивирусы: ThreatFire v.3.0.7.0:

    12:20

    6,5-дюймовые дисплейные модули NEC с LED-подсветкой:

    11:56

    Чистильщики: Norton Removal Tool (SymNRT) 2008 v.0.1.18:

    11:55

    Медиаплееры: WinAmp v.5.5 Build 1550 Beta Preview:

    11:30

    Названы сроки выпуска чипсета Intel X38 и его «разогнанной» версии, X48:

    11:24

    Мультимедиа: DVD Flick v.1.2.2.1:

    11:05

    Антивирусы: AVG Free Edition v.7.5.487 Build 1130:

    10:40

    В 2009 году будет создан универсальный формат карт флэш-памяти – UFS, превосходящий все существующие:

    10:31

    Архиваторы: jZip v.1.0.0.36791:

    10:15

    Графика: Axialis IconWorkshop v.6.10:

    09:50

    Мультимедиа: MediaMonkey v.3.0.0 Build 1074 Beta 2:

    09:25

    Очень быстрые и емкие, но очень дорогие: SanDisk выпускает первые карты памяти формата SxS:

    09:25

    Диагностика: Intel Processor Identification Utility v.3.7:

    09:05

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров RealTek (RTL-8187B Wireless):

    08:45

    Обновление драйверов для кард-ридеров RealTek:

    08:30

    Продажи ноутбуков уверено идут вверх – 40% роста во втором квартале:

    08:16

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.162.30 для чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:15

    Официальные логотипы Phenom и Phenom FX :

    08:12

    TigerJet Network анонсирует микросхему, которая поможет радикально снизить стоимость USB-телефонов:

    08:07

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 14 сентября):

    08:00

    Mitsubishi Electric покажет первый в мире 10-Гбит/с, съемный, настраиваемый, оптический приемопередатчик DWDM:

    07:42

    Специалисты Dongbu HiTek разработали 110-нм датчики изображения CMOS разрешением до 5 Мп :

    07:16

    PDF2ID импортирует PDF в InDesign:

    06:41

    Seagate SV35, Barracuda ES и EE25 – винчестеры для видеозаписи :

    00:01

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